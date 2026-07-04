Dalla Palestina a Legnano: 24 bambini in città per un’estate di pace

I piccoli in arrivo da Betlemme sono ospiti sul territorio per vivere un’esperienza di condivisione nelle famiglie e negli oratori locali.

Sono arrivati ieri in Italia i 24 bambini palestinesi del secondo gruppo del progetto “Bambini senza confini”, che fino al 14 luglio saranno accolti tra Legnano e la Valsassina in un percorso di ospitalità diffusa che coinvolge oratori e famiglie del territorio.

Dalla Palestina a Legnano: sono arrivati i “Bambini senza confini”

Il progetto è promosso nell’ambito di “Educare alla Pace”, progetto ideato da padre Ibrahim Faltas e sostenuto da oltre vent’anni dall’Associazione Oasi di Pace, guidata da Adriana Sigilli. Dal 3 al 14 luglio i bambini vivranno la quotidianità degli oratori e delle comunità parrocchiali di Legnano, in particolare dell’oratorio San Pietro e della Parrocchia San Magno, oltre che della comunità di Primaluna, in Valsassina, che ospiterà gli adolescenti. Sarà un’esperienza di autentica condivisione, nella quale i ragazzi parteciperanno alle attività estive degli oratori insieme ai loro coetanei italiani.

«Ponti di speranza che si aprono verso un futuro di pace»

Prima della partenza hanno ricevuto la benedizione del Custode di Terra Santa, padre Francesco Ielpo, che li ha salutati con parole cariche di speranza:

«Sono piccoli segni, ponti di speranza che si aprono verso un futuro di pace, di amore e di fraternità».

Con questo secondo gruppo si conclude l’edizione 2026 del progetto

Con questo secondo gruppo si conclude l’edizione 2026 di “Bambini senza confini”, che nell’arco di circa quattro settimane ha permesso a 50 bambini di Betlemme di vivere un’esperienza di pace, incontro e amicizia in Italia. Il primo gruppo, composto da 26 bambini, è stato ospitato dal 17 al 27 giugno dalle comunità degli oratori di Seregno, dalla Polis Seregno, e dagli oratori di Lonate Pozzolo e Ferno. Il secondo gruppo sta ora vivendo il proprio percorso di accoglienza, condividendo la vita delle famiglie ospitanti e partecipando alle attività degli oratori.

Lunedì 13 luglio i piccoli saranno accolti dall’arcivescovo Delpini

Il programma prevede anche alcune giornate dedicate alla scoperta del territorio italiano, con escursioni a Genova, al mare, sul Lago di Como e in montagna, per offrire ai bambini momenti di svago, amicizia e conoscenza delle bellezze del nostro Paese. A conclusione del soggiorno, il 13 luglio, il gruppo sarà ricevuto dall’arcivescovo monsignor Mario Delpini, che accoglierà i bambini con un momento di saluto e di preghiera. Sarà il naturale compimento di un percorso iniziato a Betlemme con la benedizione del Custode di Terra Santa e che si concluderà a Milano con l’abbraccio dell’arcivescovo: due gesti simbolici che racchiudono il senso più profondo del progetto, costruire ponti di pace, fraternità e speranza tra la Terra Santa e l’Italia.