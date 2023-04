Dalla Germania ad Abbiategrasso per sposarsi

Il legame tra Abbiategrasso ed Ellwangen, la città tedesca di 25mila abitanti situata nel land del Baden-Württemberg dura dal 1991, da quando l’allora sindaco della Città del Leone Aldo Agosti firmò ufficialmente il Patto di Gemellaggio. E ora si consolida idealmente grazie a un matrimonio.

Abbiategrasso – Ellwangen gemellate dal 1991

Questo sodalizio diventa sempre più solido non solo a livello amministrativo, ma anche attraverso le scelte di alcuni cittadini tedeschi che hanno deciso di venire ad Abbiategrasso per poi sposarsi in uno dei borghi dell’Abbiatense più belli d’Italia: Morimondo.

Una storia originale e particolare che ha visto protagonista l’assessore comunale di Bià all’Ambiente e Manifestazione fieristiche Valter Bertani, tra l’altro unico italiano ad essere cittadino onorario di Ellwangen e una coppia di giovani tedeschi: Dorothea e Stefhan. Sabato scorso, 8 aprile 2023, giornata super impegnata per l’assessore Bertani che ha celebrato un matrimonio di mattina e inaugurato la ruota panoramica nel pomeriggio.

L’emozione dell’assessore Bertani

«E’ stata una grandissima emozione - ha raccontato - In quel di Morimondo, ho avuto il piacere, oltre che l'onore, di celebrare il matrimonio tra Dorothea e Stefhan, due ragazzi residenti ad Ellwangen che hanno scelto Morimondo come luogo per sancire la loro unione. Un grazie al sindaco Marco Marelli (primo cittadino di Morimondo) che mi ha concesso questo gradito momento, dandomi l’autorizzazione a celebrare le nozze civili. Un grosso abbraccio agli sposi e a tutti coloro che li hanno accompagnati. Auguro a loro una lunga e felice unione».

Bertani è molto legato al piccolo borgo, perché anche lui è convogliato a nozze a Morimondo.

«Il nonno della sposa è stato uno dei fautori del gemellaggio tra le nostre città – ha spiegato l’assessore – I due ragazzi quando sono venuti in visita ad Abbiategrasso con la comitiva di Ellwangen avevano espresso il desiderio di sposarsi qui, e di farlo in un borgo esclusivo e originale come Morimondo. Detto fatto e hanno scelto me come officiatore. Con loro c’erano una cinquantina di ospiti, tutti molto contenti dell’ospitalità abbiatense e colpiti dalla bellezza di Morimondo e i suoi straordinari scorci sulla valle del Ticino».

I prossimi appuntamenti in programma tra i due comuni saranno a maggio quando i tedeschi verranno in visita ad Abbiategrasso con la scuola di musica; a fine luglio la delegazione abbiatense andrà a Ellwangen per la Festa del Bue.