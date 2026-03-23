Da sabato 28 marzo, tutti i fine settimana fino al 27 settembre, tornano i treni del mare, con 21 collegamenti dalla Lombardia alle riviere liguri di Levante, fino a La Spezia, e di Ponente, fino a Ventimiglia, con 23.000 posti in più all’offerta ordinaria.

Dal fine settimana ritornano i Treni del mare

“Un progetto di successo, condiviso tra regioni e che trova il continuo e crescente gradimento dei viaggiatori – evidenzia Franco Lucente, assessore ai Trasporti della Regione Lombardia-. I numeri ci dicono che sono sempre di più i cittadini che scelgono il treno per i viaggi di piacere, all’insegna di una mobilità sostenibile e sempre più efficiente. I treni del mare permettono di collegare la Lombardia e la Liguria in mesi particolarmente importanti per il turismo dei nostri territori: grazie allo sforzo messo in campo da tutti gli attori coinvolti, forniamo agli utenti un mezzo alternativo e certamente comodo per raggiungere le loro destinazioni”.

I treni del mare partiranno da Milano e da Bergamo, Monza, Seregno, Como, Saronno, Legnano, Busto Arsizio, Gallarate, Rho, Pavia, Voghera verso le spiagge della Riviera di Levante e di Ponente.

Il collegamento sarà garantito da cinque coppie di treni al giorno, ogni sabato e nei festivi, con corse effettuate in collaborazione da Trenitalia e Trenord.

Potenziato il servizio del fine settimana per Malpensa

Un’altra novità dell’offerta Trenord per i fine settimana è anche il potenziamento del servizio per l’aeroporto di Malpensa. Da sabato 28 marzo a lunedì 28 settembre, infatti, sarà esteso l’orario del servizio nei weekend sulla linea Milano Cadorna-Malpensa Aeroporto T1 e T2, che unisce lo scalo al centro città.

In particolare, il sabato e la domenica il servizio in orario serale sarà prolungato grazie a sei nuove corse. Da Milano Cadorna saranno aggiunte le corse in partenza alle 23.56, 00.26 e 00.56 verso Malpensa Aeroporto T1 e T2.

I treni verso i laghi

Da domenica 29 marzo a domenica 27 settembre, nei giorni festivi, verranno anche integrati anche i collegamenti con i laghi di Como e Maggiore, con l’aggiunta di due corse, rispettivamente sulla linea Milano Cadorna-Saronno-Como Lago e sulla linea Milano Cadorna-Saronno-Varese Nord-Laveno Mombello Lago.

Ecco l’elenco e l’orario dei treni del mare che circoleranno il sabato e i festivi:

SABATO

3001 SARONNO 05:29 TAGGIA ARMA 10:08

3003 TAGGIA ARMA 18:32 SARONNO 23:14

3005 COMO S.G. 07:06 LA SPEZIA C.LE 12:58

3006 LA SPEZIA C.LE 18:06 COMO S.G. 22:49

3085 GALLARATE 08:24 VENTIMIGLIA 13:40

3087 VENTIMIGLIA 16:35 GALLARATE 22:27

3090 BERGAMO 06:30 VENTIMIGLIA 11:25

3093 VENTIMIGLIA 18:25 BERGAMO 23:27

3096 LA SPEZIA C.LE 16:45 MILANO P. G. 21:00

3097 MILANO P. G 08:14 LA SPEZIA C.LE 12:53

DOMENICA E FESTIVI

3001 SARONNO 05:29 TAGGIA ARMA 10:08

3003 TAGGIA ARMA 18:32 SARONNO 23:14

3005 COMO S.G. 07:06 LA SPEZIA C.LE 12:58

3006 LA SPEZIA C.LE 18:06 COMO S.G. 22:49

3064 LA SPEZIA C.LE 17:00 MILANO G. P. 21:15

3085 GALLARATE 08:24 VENTIMIGLIA 13:40

3087 VENTIMIGLIA 16:35 GALLARATE 22:27

3090 BERGAMO 06:30 VENTIMIGLIA 11:25

3093 VENTIMIGLIA 18:25 BERGAMO 23:27

3096 LA SPEZIA C.LE 16:45 MILANO P. G 21:00

3097 MILANO P. G. 08:14 LA SPEZIA C.LE 12:53

I biglietti per i treni del mare si possono acquistare in tutte le biglietterie Trenord, comprese quelle di Milano Porta Garibaldi, Milano Lambrate, Milano Bovisa, Saronno, Bergamo, Como San Giovanni, Seregno, Monza, Gallarate, Busto Arsizio, Legnano, Rho, Pavia e Voghera, stazioni servite dalle corse. Non è prevista la prenotazione.

I dettagli su fermate e orari sono disponibili su trenord.it e App.