Dal 5 al 7 settembre in programma la 42° Festa alpina

Sabato 6 il servizio ristornate sarà attivo per pranzo dalle 12.30 e per cena dalle 19.00, chiusura a mezzanotte

Il Gruppo di Rho dell’Associazione nazionale Alpini torna a organizzare la tradizionale festa di settembre. L’iniziativa si svolgerà all’Oratorio di Passirana in via Sant’Agostino 22 dal 5 al 7 settembre 2025.

Dal 5 al 7 in programma la 42° Festa alpina

Venerdì 5 alle ore 18.00 sarà inaugurata l’edizione numero 42 della FESTA ALPINA alla presenza del Sindaco Andrea Orlandi; dalle 19.00 sarà attivo il servizio ristorante all’Alpina e la serata si chiuderà a mezzanotte.

Sabato 6 il servizio ristornate sarà attivo per pranzo dalle 12.30 e per cena dalle 19.00, chiusura a mezzanotte.

Domenica 7 il servizio Bar aprirà alle ore 9.30. Alle ore 11.00 messa al campo dell’Oratorio di Passirana. Ristorante attivo per pranzo dalle 12.30 e per cena dalle 19.00. La Festa Alpina terminerà alla mezzanotte.

Non mancheranno nelle tre giornate degustazioni di grappe e liquori alla frutta. Saranno presenti stand della Fondazione Dopo di noi e di Progetto Anna.