Dal 31 marzo è disponibile sul portale dell’Anagrafe nazionale (ANPR) il servizio “Certificati ed estratti” dello Stato civile, che permette di ottenere l’emissione del certificato registrato solo per sé o per i figli minori appartenenti alla stessa famiglia anagrafica accedendo all’area riservata con la propria identità digitale.

Dal 31 marzo i Certificati dello stato civile si potranno scaricare dal portale Anpr

Il servizio di rilascio on line può essere utilizzato esclusivamente per i certificati e gli estratti riferibili agli atti di Stato civile formati con modalità digitale. Per il caso specifico del Comune di Legnano, si tratta di certificati ed estratti di Stato civile relativi ad atti di stato civile formati in modalità digitale dal 10 novembre 2025, data del subentro in ANSC – Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile.

L’apposizione del sigillo elettronico qualificato sostituisce, limitatamente ai certificati dello Stato civile erogati on line, la firma dell’ufficiale dello Stato civile. Nel caso le certificazioni si riferiscano ad atti dello Stato civile analogici il loro rilascio continuerà ad essere assicurato dal Comune allo sportello.

La guida operativa per la richiesta e il rilascio telematico dei certificati e degli estratti dello Stato civile è disponibile nell’area riservata al cittadino, all’interno della sezione “certificati ed estratti” del portale dell’ANPR, https://www.anagrafenazionale.interno.it