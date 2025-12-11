Dal 26 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026, per lavori di potenziamento infrastrutturale a cura di RFI, la circolazione dei treni è sospesa tra le stazioni di Gallarate e Rho.

Dal 26 dicembre al 5 gennaio stop alla circolazione lungo la linea Rho-Gallarate

Per questo subirà variazioni il servizio delle seguenti linee:

→ I treni “S5” circolano tra Rho e Treviglio ad eccezione del treno 24587 che è soppresso per l’intero percorso. Non si effettuano tra Rho e Gallarate/Varese.

→ I treni “RE” della relazione Domodossola-Milano Centrale circolano tra le stazioni di Milano Centrale e Rho con orario regolare e tra Gallarate e Arona/Domodossola con modifiche orario. In particolare, le corse da Gallarate ad Arona/Domodossola subiranno anticipi d’orario; le corse da Domodossola/Arona a Gallarate posticipano l’orario. Non si effettuano tra Rho e Gallarate.

→ I treni “R” della relazione Domodossola/Arona–Gallarate–Milano Porta Garibaldi circolano tra le stazioni di Gallarate e Arona/Domodossola con modifiche orario mediante anticipi da Gallarate ad Arona/Domodossola e posticipi da Domodossola/Arona a Gallarate. Non si effettuano tra Milano Porta Garibaldi e Gallarate.

→ I treni “RE” della relazione Porto Ceresio-Varese-Gallarate-Milano Porta Garibaldi circolano tra le stazioni di Varese e Porto Ceresio con anticipi orario; invece, posticipano l’orario da Porto Ceresio a Varese. Non si effettuano tra Milano Porta Garibaldi e Varese.

→ I treni “R” della relazione Luino-Gallarate-Milano Porta Garibaldi circolano con modifiche orario, mediante anticipi da Gallarate a Mornago e posticipi in arrivo a Gallarate. → I treni “S30” della relazione Cadenazzo/Luino-Gallarate circolano con modifiche orario, mediante anticipi da Gallarate a Mornago e posticipi in arrivo a Gallarate.

→ I treni “S40” della relazione Como S.G./P.M. Albate-Varese circolano anche nei giorni festivi, ad eccezione del 25452.

Pertanto:

➢ i treni con origine Como S.G. saranno prolungati da Varese a Gallarate con fermata in tutte le stazioni;

➢ i treni in direzione Giubiasco/Como S.G. partiranno da Gallarate con fermata in tutte le stazioni fino a Varese.

➢ Si segnala che il treno 25454 sarà regolare.

→ I treni “S50” della relazione Biasca/Bellinzona-Mendrisio-Gallarate-Malpensa Aeroporto circolano nella tratta Biasca/Bellinzona/Mendrisio – Gallarate. Tra Varese e Gallarate, effettuano tutte le fermate intermedie. Non si effettuano tra Gallarate e Malpensa.

Trenord sta predisponendo un servizio di autobus sostitutivi ancora al vaglio dei fornitori esterni.

Inoltre, dal 5 gennaio al 1° febbraio 2026, sarà necessario ridurre la velocità di marcia dei treni per l’istituzione di alcuni rallentamenti della linea. Pertanto, i treni delle medesime linee potranno subire lievi ritardi e sono previsti posticipi in arrivo di 3 minuti rispetto all’orario programmato.