Dai Lions attestati e parole di stima per le Forze dell'Ordine

A Parabiago ieri, domenica 5 febbraio, si è tenuta la Festa per le Forze dell'Ordine organizzata dal Lions Club. Un omaggio per il lavoro svolto nel quotidiano a tutela della sicurezza pubblica.

L'elogio alle Forze dell'Ordine

Giornate come quella di ieri, domenica 5 febbraio, a detta degli organizzatori, "sono necessarie per omaggiare chi ogni giorno si batte per sconfiggere la criminalità. A tutte le Forze dell'ordine va infatti la stima del club e dei soci del Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini unitamente a quella della numerosa cittadinanza presente e delle autorità sia civili che lionistiche". Senza distinzione di uniforme, ha affermato in municipio il Cavalier Danilo Francesco Guerini Rocco, occorre "ringraziare le Forze dell'ordine perché il loro obiettivo è uno solo: lottare con il coraggio, senza aver paura, e qualora ci fosse combattendola, e puntare all'ordine pubblico". Il presidente Ambrogina Pravettoni ha espresso il suo grazie poiché "al mattino vi alzate e salutate i vostri familiari non sapendo che potrebbe essere l'ultimo abbraccio". E ancora: " Notte e giorno, turni o non turni voi siete sempre presenti nel migliore dei modi e fate il vostro lavoro per noi e per la nostra sicurezza".

Le singole premiazioni

Dopo il saluto dell'assessore Barbara Benedettelli in rappresentanza della città di Parabiago si è dato il via a due filmati che meglio di ogni parola possono trasmettere il messaggio dei lions: il primo riguardava le attività mondiali mentre il secondo è incentrato sulle attività fin qui svolte dal Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini. Naturalmente la parte essenziale della manifestazione è stata costituita dall'intervento dei vari Comandanti che hanno illustrato ai presenti le motivazioni per cui hanno scelto determinati militi per il premio offerto dal Lions Club. Per la Polizia di Stato il vice questore Ilenia Romano ha segnalato l'Ispettore Angelo Licata; per i Carabinieri il Luogotenente Francesco Munafò, comandante la stazione dei Carabinieri di Parabiago ha presentato il Brigadiere Alessandro Arrigo; per la Guardia di Finanza il Tenente Colonnello Biagio Maurizio Agosta Comandante il Gruppo della Compagnia della Guardia di Finanza di Legnano ha indicato il luogotenente Cariche Speciali Antonio Gadaleta; per i Vigili del Fuoco si è aggiudicata il premio la squadra di Legnano; per la Polizia Locale il comandante Angelo Imperatori Antonucci della Polizia Locale di Parabiago ha nominato il vice Commissario di Polizia Locale Andrea Zacà e l'assistente esperto Paola Fasan, mentre per la Protezione Civile il presidente Diallo Ndiaye ha encomiato il socio Francesco Bonaventura.

Foto 1 di 7 Foto 2 di 7 Foto 3 di 7 Foto 4 di 7 Foto 5 di 7 Foto 6 di 7 Foto 7 di 7

I partecipanti

Nell'ambito del mondo lionistico e non hanno partecipato con piacere onorando la manifestazione il Past Presidente del Consiglio dei Governatori Cavalier Carlo Sironi; il Past Governatore e Presidente Unci Sezione Varese Cavalier Danilo Francesco Guerini Rocco; il Presidente Unci Sezione di Milano Cavalier Angelo Mocchetti; il PDG Cavalier Carlo Massironi; il Presidente del Consiglio Comunale il socio Lions Adriana Nebuloni; il Presidente di Circoscrizione Piergiorgio Piergentili; il Presidente di Zona A Lions Pasquale Grasso; il Presidente di Zona B Lions Silvia Colombo; l'Assessore ai Servizi Sociali Elisa Lonati; il Presidente dell'Associazione Anziani di Parabiago Francesca Ginetti e numerosi Officers Distrettuali fra cui spiccano Patrizia Angela Guerini Rocco, Franco Rossi; Roberto Ferrario e Moreno Zaccarelli.

La presenza del console senegalese

Un piacevolissimo fuori programma è stata la presenza molto bene accolta del Console del Senegal Mamadou Lamine Diouf cui il Presidente Ambrogina Pravettoni ha voluto consegnare personalmente il guidoncino del Lions del Club.