Dopo il violento incendio, nove persone intossicate e inquilini in strada

C'è ancora paura e diverse domande da parte dei residenti nella palazzina di via Perugino a Parabiago che stanotte sono stati svegliati dal fumo e la fiamme provenienti da un appartamento.

Incendio in una palazzina: residenti spaventati

Questa notte otto mezzi dei Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Perugino a Parabiago per un incendio all'interno di un appartamento. La scorsa settimana, sempre nello stesso appartamento, c'era stato un falso allarme perchè l'inquilino non rispondeva da parecchio tempo e i vicini erano preoccupati: allarme poi rientrato perché la persona non si trovava in casa.

Questa notte l'incendio ha invece svegliato tutti e fatto uscire le persone in strada. Nove le persone che sono finite in ospedale per l'intossicazione causata dal fumo fuoriuscito dall'appartamento.

Da capire cosa abbia causato le fiamme

I Vigili del fuoco hanno analizzato quanto era presente nell'appartamento per capire cosa abbia potuto far scaturire le fiamme. Intanto i residenti sono potuti rientrare in casa in attesa che si faccia chiarezza su quanto accaduto.