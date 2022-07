Dagli Usa a Cuggiono per riscoprire le proprie origini

Dagli Usa a Cuggiono.

Un gruppo di cittadini di Herrin, in Illinois negli Stati Uniti, è stato in paese in occasione della Festa del Solstizio d’Estate. Le due città sono gemellate, l’ufficializzazione avvenne il 17 luglio 2015 dopo un lavoro di anni svolto da tante associazioni e persone che hanno sostenuto il legame fra le due realtà, facendolo crescere nel tempo. Dopo una lunga pausa dovuta alla pandemia, un folto gruppo di Herrin, in vacanza in Italia, ha fatto tappa a Villa Annoni. Sono stati accolti dal vicesindaco Sergio Berra e dal consigliere delegato ai gemellaggi Francesco Alemani, dalle associazioni e da diversi cittadini. «E’ stata una giornata intensa e piena di attività culturali, organizzate con l’aiuto delle associazioni e ai volontari va il mio più sentito ringraziamento - ha commentato Alemani - Con le guide culturali locali i nostri amici americani hanno potuto visitare il complesso di Villa Annoni e il suo parco; dopo il pranzo al Solstizio, sono stati accompagnati dagli Amici del Museo in un tour del Museo Storico Civico». Ringraziando per l’accoglienza Ann e Michael Stanley si augurano che un gruppo di Cuggiono possa andare in America nel maggio 2025 per la festa di Herrin.