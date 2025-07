Dagli Stati Uniti al campo estivo di Mesero per insegnare inglese

L'ESPERIENZA

Sulle orme degli antenati, il viaggio di Grego Garavaglia, 22 anni, italiano nato in California, negli Stati Uniti.

Il giovane protagonista del campo estivo in inglese a Mesero durante il ritorno alle origini

Il giovane sta insegnando inglese al campo estivo di Mesero curato dalla cooperativa Albatros, che è solita mettere in campo percorsi e laboratori sfruttando le risorse interne, in accordo con il comune e recependo le istanze dei fruitori del servizio.

Gli antenati di Grego avevano vissuto per anni in paese

Una storia di ritorno alle origini per Grego, che ora è domiciliato a Corbetta e i cui antenati risiedevano, stiamo parlando di tre generazioni fa, proprio a Mesero. Svolge un'opera di volontariato al centro estivo e all'orizzonte per lui si intravede la possibilità di trascorrere dei momenti a tu per tu con l'Università Bocconi.

Il racconto della responsabile del centro estivo

A spiegarci questo scambio di qualità umane e, in qualche modo, professionali, è Laura Di Rocco, che guida la cooperativa stessa.

"I nostri percorsi ci danno modo di attivare il tessuto sociale, coi cittadini che si rendono disponibili a svolgere determinate mansioni. Grego per esempio, frequenta il campo estivo per tre giorni a settimana A lui abbiamo chiesto di insegnare inglese in qualità di madrelingua. Il che rappresenta un valore aggiunto, il suono di come pronuncia in inglese la parola Elefante, tanto per darvi l'idea, ha una musicalità ben precisa. Ha 22 anni e parla bene l'italiano. E' sempre preciso e puntuale, ammirato dai bambini".

La giornata tipo

Durante la mattinata, racconta Laura, "Garavaglia ci racconta spesso come si vive nel Paese a Stelle e strisce. Una vita molto diversa rispetto alla nostra. Mesero porta ancora una volta avanti una città attiva che permette un'offerta importante al comune. Il nostro centro estivo si chiama Pezzi di mondo, e ci vede impegnati nella conoscenza approfondita di uno Stato del mondo che scegliamo di volta in volta. A breve con Grego studieremo tutto ciò che concerne la California, per conoscere cosa offre quel territorio, come si vive. E' la matrice che ci sprona nelle nostre attività".

Un aneddoto "linguistico"

Un aneddoto curioso, ha aggiunto, riguarda il fatto che "il ragazzo, quando arriva di prima mattina, saluta i nostri bambini sempre in lingua inglese. Ma ci ha rivelato che anche il nostro "ruolo" è quello di aiutarlo nel migliorare sempre di più la parte orale della lingua italiana".