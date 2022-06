Da venerdì a domenica street food e color run

Da venerdì sera, 17 giugno, a domenica sera, Bareggio si appresta a vivere un weekend di festa con International Street Food e Color Run.

Da venerdì 17 a domenica 19 giugno tre giorni di festa con lo Street food e la corsa per le strade di Bareggio.

“Dopo ‘Salta a Bareggio’ e la Festa delle Ciliegie, ci prepariamo a un altro fine settimana all’insegna del divertimento e dello stare insieme – afferma Lorenzo Paietta, vicesindaco con delega ai Grandi Eventi -. Lo Street Food torna a Bareggio a grande richiesta dopo due anni di stop per i motivi che tutti conosciamo e siamo sicuri che il connubio tra cibo e musica sarà ancora sinonimo di successo. Ricordo anche la Color Run che si terrà nel pomeriggio di domenica 19 giugno sempre in via Primo Maggio e ringrazio fin da ora tutti i volontari e le associazioni che come sempre ci daranno un contributo fondamentale nell’allestimento e nell’organizzazione”.