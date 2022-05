La "Festa delle ciliegie" torna con tre giorni di eventi

Dopo due anni di assenza per la pandemia, il prossimo fine settimana, dal 3 al 5 maggio 2022, torna a Bareggio la Festa delle Ciliegie e lo farà con un programma… extralarge.

Non più una sola giornata di festa

“La prima grande novità – spiega il vicesindaco e assessore ai Grandi Eventi Lorenzo Paietta – è che ci saranno tre giornate di festa anziché una: venerdì e sabato dalle 10 alle 24, domenica dalle 8 alle 24. Ci saranno iniziative che richiamano le nostre tradizioni, come il concerto dei Gamba De Legn di sabato 4 giugno o la mostra fotografica a cura di Bareggio Storica, e altri appuntamenti dedicati ai bambini e ai ragazzi, come il percorso didattico per conoscere gli animali della fattoria (prenotazioni a servizi.culturali@comune.bareggio.mi.it)”.

Inoltre, il ritorno della HBH Band venerdì sera e di Jaga Pirates domenica sera completano una tre giorni di concerti da non perdere. Poi prodotti tipici tra cui ovviamente le ciliegie, trattorie viaggianti per mangiare all’aperto, artigiani, educatori cinofili, associazioni, commercianti e tanto altro, per un ricco programma consultabile sul sito del Comune o su Facebook.

La consegna della Ciliegia d'oro

“Tra le novità – aggiunge il sindaco Linda Colombo – ci sarà domenica sera prima del concerto la consegna del premio ‘La ciliegia d’oro’, che verrà conferito a chi si è distinto per valore sociale e morale. E a proposito di volontari, colgo l’occasione per ringraziare nuovamente la squadra sempre più numerosa di persone che ci stanno dando una mano per gli eventi estivi di concerto col vicesindaco Paietta, che non è solo la ‘mente’ di tutte le iniziative ma una fondamentale presenza sul campo”.

La Festa delle Ciliegie 2022 ha ricevuto anche il patrocinio oneroso del Consiglio regionale lombardo: