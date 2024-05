Cominceranno la prossima settimana i lavori di ripristino di strade e marciapiedi di Legnano che sono stati manomessi per effettuare gli interventi di riqualificazione dell’illuminazione pubblica.

Da settimana prossima lavori per 600mila sulle strade legnanesi

L’importo complessivo di queste opere, che si sviluppano per una lunghezza di sedici chilometri, si aggira sui 615mila euro. I lavori, che interesseranno diverse strade cittadine, oltre ad alcuni punti in varie parti della città, senza però avere ripercussioni sulla viabilità, avranno inizio nel quartiere Oltrestazione da via Novara, cui seguiranno le vie Ponzella, Marzabotto, Salmoiraghi e D’Azeglio.

Tra le vie principali interessate dai lavori la Ciro Menotti, la Firenze, il Sabotino, la Locatelli, la Gabinella e la Bellingera. I lavori termineranno entro l’anno.