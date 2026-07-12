Da settembre la nuova comunità pastorale intitolata a San Carlo Acutis

Grandi cambiamenti nella Chiesa di Abbiategrasso. Con una nota ufficiale, il vicario episcopale di zona VI don Marco Bove ha spiegato cosa succederà da settembre. Il nuovo asset vede un’unica parrocchia cittadina che unisce le quattro le parrocchie abbiatensi sotto un’unica comunità pastorale intitolata a San Carlo Acutis.

La nota di don Bove

Ecco nel dettaglio cosa cambierà nella nota di don Bove: «In queste settimane l’arcivescovo, monsignor Mario Delpini, ha chiesto a don Giuseppe Alloisio la disponibilità ad assumere un nuovo incarico pastorale. Don Giuseppe, in spirito di obbedienza, ha dato all’arcivescovo la propria disponibilità e con il prossimo mese di settembre terminerà il proprio incarico come parroco della parrocchia di San Genesio martire in Dairago e inizierà il suo nuovo incarico come cappellano ospedaliero dell’ospedale di Abbiategrasso e vicario parrocchiale nella comunità pastorale di prossima costituzione San Carlo Acutis, risiedendo nella la parrocchia del Sacro Cuore.

I cambiamenti

A sua volta don Giuseppe Ornaghi, che in questi anni ha seguito la cappellania ospedaliera dei santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena, termina il suo mandato; continuerà a risiedere nella propria abitazione e darà il proprio aiuto alla comunità pastorale, in particolare alla parrocchia di San Pietro. Lo ringraziamo per il generoso servizio prestato in questi anni e la nuova disponibilità per le necessità pastorali della costituenda comunità pastorale, continuando ad assicurargli la nostra preghiera e il nostro affetto. Inoltre don Diego Arfani, vicario oblato e amministratore parrocchiale della parrocchia San Pietro, con il prossimo mese di settembre terminerà il proprio servizio pastorale; lo ringraziamo fin da ora per quanto ha fatto per il bene di questa comunità e gli assicuriamo la nostra preghiera per il prossimo incarico pastorale nella parrocchia di Dolzago. A sua volta don Claudio Viviani, attualmente residente nella parrocchia del Sacro Cuore, continuerà il proprio servizio come vicario della comunità pastorale, abitando nella parrocchia di San Pietro».