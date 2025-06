Prende il via sabato 28 giugno alle 10.30 “Il Museo delle storie antiche”, il ciclo di appuntamenti di racconti per bambini al Museo civico “Guido Sutermeister” di Legnano che rientra nel programma de “La Bella estate”.

Da sabato racconti da abitare al museo Sutermeister

Gli incontri, tutti i sabati alle 10.30 sino al 26 luglio a cura dell’associazione Radice Timbrica Teatro, sono pensati per bambini nella fascia d’età 6 – 11 anni. Ogni incontro inizierà con un racconto, una fiaba narrata a voce bassa che parla di paure e coraggio, di perdite e trasformazioni, di desideri che trovano la loro forma. Poi i bambini giocheranno con il corpo e con la voce, entreranno nei personaggi, esploreranno emozioni attraverso il movimento e il gesto. Il racconto dunque non è solo ascoltato: sarà esperito, vissuto, attraversato, insomma abitato. In un tempo in cui tutto corre, immaginare diventa un atto sovversivo e necessario. Le fiabe rallentano lo sguardo, aprono varchi, permettono ai bambini di abitare altri mondi e, insieme, di conoscere meglio il proprio. Il museo, per definizione, custodisce. E le storie, per un’estate, diventano parte viva di ciò che contiene.

Quali storie saranno raccontate

Le fiabe che saranno raccontate sono “Sassolini sul sentiero” nella versione originale dei fratelli Grimm; “Storie di lupi e altri animali”, basato sulle fiabe della tradizione popolare; “Specchietto, favella!”, la storia di Biancaneve nella versione dei fratelli Grimm; “Il naso d’argento”, fiaba della tradizione popolare piemontese che richiama la storia di Barbablù; “Quando la cenere va al ballo”, la fiaba di Cenerentola nella versione dei fratelli Grimm.

È consigliato portare un cuscino o un telo per sedersi a terra con comodità.