Da Regione 50mila euro per la sicurezza di Magnetino, Abbiatense e Statale 11

Maggiore sicurezza urbana e stradale nei comuni del Magentino, dell’Abbiatense e lungo la Strada Statale 11, grazie a Regione Lombardia.

Con una delibera di Giunta regionale, approvata su proposta dell’assessore Romano La Russa, vengono stanziati 50.000 euro per servizi straordinari di Polizia locale in 23 comuni della provincia: Magenta (capofila), Abbiategrasso, Albairate, Arluno, Bareggio, Boffalora Ticino, Bernate Ticino, Cassinetta di Lugagnano, Corbetta, Cornaredo, Cusago, Cisliano, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Ozzero, Robecco sul Naviglio, Pregnana Milanese, Sedriano, Settimo Milanese, Santo Stefano Ticino, Vanzago e Vittuone.

“Queste risorse aggiuntive – spiega l’assessore alla Sicurezza e Protezione civile La Russa – si inseriscono nel più ampio impegno di Regione Lombardia per il rafforzamento della sicurezza urbana e stradale nei territori. L’obiettivo è rendere più efficace l’azione delle Polizie locali, promuovendo la collaborazione tra i diversi Comandi dei comuni coinvolti. La sicurezza dei cittadini è una priorità e l’obiettivo è garantire controlli più capillari e una presenza più incisiva nelle strade, soprattutto nelle fasce orarie serali e nei weekend, e lungo le arterie più sensibili”.