Da Regione 162mila euro per il distretto del commercio

Regione Lombardia ha destinato 47 milioni di euro a 151 distretti del commercio. Tra i beneficiari anche il neonato distretto “Gamba de Legn” di Bareggio e Cornaredo.

Al distretto "Gamba de Legn" vanno circa 162.mila euro, di cui 88.500 al Comune di Bareggio e 73.400 al Comune di Cornaredo.

Ha affermato il sindaco di Bareggio Linda Colombo:

"Ringrazio Regione Lombardia per l’importante contributo a favore del commercio locale. Grazie a questa somma potremo finanziare progetti a sostegno dei negozi di vicinato sia direttamente sia in maniera indiretta, ad esempio con riqualificazioni del contesto urbano per migliorare l’attrattività del territorio".