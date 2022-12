Una piattaforma interattiva per promuovere il commercio locale

Presentata la nuova piattaforma online dedicata ai commercianti: è la prima iniziativa del Distretto del Commercio "Gamba de Legn" di Bareggio e Cornaredo.

Nella serata di ieri, lunedì 5 dicembre 2022, nella sala consiliare di Bareggio è stata presentata la nuova WebApp del Distretto del Commercio "Gamba de Legn" di Bareggio e Cornaredo: una piattaforma interattiva in cui le singole attività commerciali operanti nei territori dei due Comuni potranno presentarsi ed esporre la propria storia, i propri prodotti e il proprio know-how.

Presenti sia il sindaco di Cornaredo Yuri Santagostino sia la prima cittadina di Bareggio Linda Colombo, che ha affermato:

"Abbiamo presentato la nuova piattaforma online dedicata ai nostri commercianti. Si tratta della prima iniziativa nell'ambito del Distretto del Commercio "Gamba de Legn" di Bareggio e Cornaredo, che abbiamo creato in sinergia con il Comune di Cornaredo e con Confcommercio di Rho per supportare i negozi di vicinato in un periodo non facile. La piattaforma è una vetrina gratuita che i commercianti potranno utilizzare per far conoscere la propria attività e anche vendere online i propri prodotti".