Da giovedì al via i lavori di asfaltatura e messa in sicurezza

Partiranno mercoledì 25 giugno i lavori di asfaltatura, riqualificazione e di messa in sicurezza di uno degli snodi più trafficati a Legnano, quello compreso fra piazza Monumento, corso Italia, piazza Frua e via Alberto da Giussano; un punto della viabilità cittadina interessato negli ultimi mesi da numerosi lavori ai sottoservizi che hanno causato la manomissione del fondo stradale e dei marciapiedi, quindi bisognoso di sistemazione.

Da mercoledì al via i lavori di asfaltatura e messa in sicurezza

Quello sull’asse di Corso Italia è il primo intervento su punti delicati della viabilità cittadina, che interesseranno nelle prossime settimane anche la via Mauro Venegoni (tra via Firenze e piazza del Popolo), il corso Sempione (fra le vie Lampugnani e Barlocco) e viale Cadorna, nel suo tratto più ammalorato.

Gli interventi in corso Italia, per cui è prevista la durata di un mese e che si articoleranno in diverse fasi, puntano a migliorare la percorribilità e a favorire la convivenza dei diversi utenti della strada; pedoni, ciclisti e veicoli. Fra gli interventi da citare l’ampliamento su corso Italia dell’attraversamento a ridosso di piazza Monumento, che diventerà utilizzabile sia dai pedoni sia dai ciclisti. I lavori di messa in sicurezza riguarderanno l’intersezione fra corso Italia e via Alberto da Giussano, più volte teatro di incidenti che hanno coinvolto ciclisti e veicoli. L’attraversamento sarà rialzato e spostato di qualche metro dall’incrocio lungo via Alberto da Giussano. Sempre in un’ottica di miglioramento della sicurezza e della percorribilità si provvederà all’asfaltatura e, in alcuni punti, all’ampliamento dei marciapiedi.

La circolazione veicolare in corso Italia, dove saranno possibili restringimenti di carreggiata, sarà comunque sempre garantita grazie alla presenza di movieri.