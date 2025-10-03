Da martedì 7 ottobre, l’ufficio postale di Cusago in via Libertà 5, sarà interessato da alcuni interventi di manutenzione per la sostituzione dell’impianto di condizionamento al fine di migliorare la qualità dell’accoglienza.
Da martedì 7 ottobre l’ufficio postale di Cusago sarà chiuso per lavori
La continuità di tutti i servizi per i cittadini sarà garantita attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Cesano Boscone 1 in Via Fratelli Rosselli 7, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.35 e il sabato fino alle ore 12.35.
I lavori avranno una durata di circa due settimane al termine delle quali l’ufficio sarà di nuovo disponibile secondo i consueti orari.