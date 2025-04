Da lunedì al via i Giochi della Gioventù

L’amministrazione comunale di Abbiategrasso, insieme alle scuole e alle società sportive, anche quest’anno organizza i Giochi della Gioventù, divenuti nel corso del tempo una tradizione collaudata nel percorso formativo degli studenti appartenenti alle scuole cittadine. Per l’edizione 2025, la manifestazione è stata anticipata ai primi giorni del mese di aprile, in considerazione del calendario che prevede un lungo ponte e dei molti impegni scolastici dei mesi successivi. Si parte lunedì 7 aprile 2025.

Per garantire sicurezza

“Facendo seguito alle precedenti comunicazioni si annuncia che per l’edizione di quest’anno, in programma sempre allo Stadio Invernizzi di viale Sforza, dal punto di vista logistico e organizzativo è stato necessario prevedere dei cambiamenti rispetto al solito assetto – spiega l’assessore all’Istruzione Marina Baietta che ha inoltrato la medesima comunicazione agli istituti scolastici - che consentissero di confermare comunque la possibilità di svolgimento dei giochi. Infatti, dal momento che i parapetti delle tribune non versano in condizioni di perfetta sicurezza, prudentemente si è ritenuto di non prevederne l’utilizzo”.

Pertanto, l’aspetto logistico sarà il seguente

Ogni singola classe, coordinata dagli insegnanti, ( in questo senso gli insegnanti potranno individuare preventivamente i genitori che vorranno coadiuvarli) prenderà posto nell’area alla sinistra dell’entrata, tra il campo e le tribune. A tal fine l’area sarà attrezzata con gazebo e panche per le insegnanti. I genitori potranno assistere posizionandosi nell’area che corre lungo la recinzione del campo, posta alla destra dell’entrata, fino all’area transennata.

Avendo introdotto lo svolgimento dei giochi per 2 pomeriggi, (nella giornata del 7 e del 9 ) al fine di avere dei giorni in caso di maltempo per effettuare il recupero, alle classi che parteciperanno al pomeriggio, si conferma che verranno consegnate entro le 10,45 le lunch box in modo che il pasto possa essere consumato in classe.