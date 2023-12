Da lunedì 150 nuovi alberi in città

Centocinquanta nuovi alberi cominceranno a mettere le radici a Legnano a partire da lunedì 18 dicembre.

Via alle piantumazioni di nuovi alberi in tre zone della città

Saranno piantati in tre zone della città: si comincerà dal Parco Falcone-Borsellino, si proseguirà in via Gilardelli e si concluderà con la parte dell’intervento più consistente nel Parco Castello. Nel Falcone-Borsellino Amga procederà a piantare una dozzina di alberi che, per una parte, sostituiranno quelli morti, di cui si sta completando la rimozione, e che, complessivamente, andranno a incrementare il patrimonio arboreo dell’area verde. In via Gilardelli saranno invece messe a dimora cinque nuove piante nell’aiuola lungo la ciclabile e di fronte alla sede degli uffici comunali. La parte rimanente degli alberi sarà piantata nel Parco Castello; un intervento già annunciato la scorsa primavera nell’ambito del progetto di riqualificazione e messa in sicurezza dell’area verde.

Il Parco Castello da bosco di conifere a parco di latifoglie

Nel Parco erano già stati programmati i tagli di oltre cento alberi malati; numero cui si sono aggiunti, durante i lavori, altri alberi secchi o a fine vita e, a seguito dei fenomeni di maltempo a luglio, alberi caduti o successivamente abbattuti per un totale di 300 alberi. Le piante saranno disposte e opportunamente distanziate nell’ottica della trasformazione di quest’area verde da bosco di conifere molto sensibili ai cambiamenti climatici a parco di latifoglie, quindi sulla tipologia di paesaggio di forma naturale con aree alberate ed aree a radura (disposti a filari o a ferro di cavallo).

Copriranno una superficie verde di 8mila metri quadrati

Le specie d’alberi scelte, per una migliore resistenza ai cambiamenti climatici, sono quelle autoctone, quindi tipiche della pianura lombarda, fra cui tigli, querce, liriodendri, frassini, gelsi, ciliegi, olmi, ippocastani e ontani. Le piante hanno un’altezza di cinque metri, quindi sono già sufficientemente cresciute per garantire la copertura di una superficie di quasi un ettaro e una considerevole capacità di assorbimento dell’anidride carbonica. Le 150 piante che saranno messe a dimora andranno a coprire una superficie verde di circa 8mila metri quadrati con una capacità di stoccaggio di anidride carbonica di 5mila kg/anno per singolo albero maturo e un abbattimento di Pm10 di circa 0,2 kg/ anno per albero.

Prima di fine marzo saranno messe a dimora altre cento piante

Si tratta della prima tranche di nuovi alberi: l’obiettivo, da qui alla fine di marzo, quando si concluderà la stagione delle piantagioni, è di mettere a dimora un altro centinaio di nuovi alberi.