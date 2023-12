Parente gli brucia l'auto dopo una lite: è successo a Parabiago.

Auto bruciata da un parente

A far luce sull'accaduto sono stati i Carabinieri della Compagnia di Legnano. Una delle scorse sere, infatti, in via Petrarca a Parabiago era scattato l'allarme per una Renault Clio che era stata avvolta dalle fiamme. A trovarla così era stato il suo proprietario, un uomo, che aveva subito chiesto aiuto.

L'intervento

Sul posto erano subito intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Legnano insieme ai Carabinieri. I militari avevano subito dato il via agli accertamenti. Dalle indagini condotte, gli uomini dell'Arma sono riusciti ad appurare che a bruciare la vettura era stato un familiare del proprietario: niente stalking o robe del genere, ma un'arrabbiatura scoppiata durante una lite. I Carabinieri proseguono nelle indagini per identificare il responsabile.