Da Lega e FI 260 emendamenti al bilancio

In attesa che vengano definiti i rapporti di forza nella coalizione di centrodestra in vista delle elezioni amministrative di Settimo Milanese, con Lega e Forza Italia (che hanno già indicato in Ruggiero Delvecchio il proprio possibile candidato) e Fratelli d’Italia che deve ancora sciogliere le riserve sulle proprie intenzioni, prosegue il lavoro in consiglio comunale dell’opposizione.

Bilancio comunale

E lo fa con 260 emendamenti al primo bilancio presentato dall’assessore Fabio Rubagotti, asegnato al Bilancio in aprile e ufficializzato settimana scorsa come candidato sindaco dell’attuale maggioranza nelle prossime elezioni. 260 emendamenti raccolti in un documento di 293 pagine «che ha richiesto un’attenta analisi di tutte le voci del previsionale 2024 del Comune».

Forza Italia e Lega

I capigruppo Ruggiero Delvecchio (Oltre – Forza Italia) e Luca Bulciaghi (Lega) hanno depositato in Comune il plico in vista dell’approvazione del conto economico del Comune.

«Gli argomenti dei nostri emendamenti sono cinque – spiega il consigliere Delvecchio – ma siamo andati a esaminare tutte le voci del bilancio per vedere da dove si potrebbero attingere le somme che servono a realizzare quello che proponiamo, ecco perché siamo arrivati a 260 emendamenti».

Cinque proposte

La prima proposta dei consiglieri Delvecchio e Bulciaghi è «l’acquisto di fototrappole per identificare e sanzionare chi abbandona i rifiuti sul territorio comunale, un fenomeno purtroppo in costante crescita a Settimo mentre altri Comuni a noi vicini sono già corsi ai ripari». Poi, lo sviluppo di una comunità energetica: «“Si tratta di un’associazione tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali e piccole/medie imprese che decidono di unire le proprie forze con l’obiettivo di produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scala locale – affermano i due capigruppo di opposizione -. Il nostro emendamento propone cicli di studio per privati e PMI al fine di informare la cittadinanza e le imprese sui guadagni economici e ambientali della costituzione di una comunità energetica».

La terza proposta riguarda i giovani e la loro partecipazione alla vita della comunità: «Si richiede di monitorare il flusso dei ragazzi in età scolastica che non praticano attività sportiva o altre forme di aggregazione sociale. Proponiamo, quindi, incontri specifici per capire lo stato sociale del ragazzo e incentivarne la partecipazione. Successivamente, chiediamo di portare in Consiglio comunale una relazione dettagliata sulle cause e le politiche messe in campo al fine di rendere sempre più ampia la partecipazione dei giovani alle attività sportive».

Dall’opposizione anche la richiesta di «acquistare tre telecamere da posizionare in via Turati, via Verdi e via Respighi al fine di contrastare i continui furti che stanno colpendo il Villaggio dei Fiori». Infine, un emendamento che riguarda l’efficientamento delle strutture comunali più vetuste «per integrare e sanare le carenze relative al microclima interno e fare in modo che rispecchino le caratteristiche di sicurezza».