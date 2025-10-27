Da dicembre : collegamenti e trasporti più efficienti

La scorsa settimana un appuntamento importante per tutti i pendolari albairatese e non solo. Nella sala consiliare, giovedì sera 23 ottobre, si è tenuta la presentazione della nuova linea suburbana S19 che dal 15 dicembre collegherà Albairate a Milano Rogoredo.

Una metropolitana leggera

Si tratta di una sorta di metropolitana leggera che collegherà il capoluogo lombardo con l’hinterland milanese.

“Con l’arrivo di questa nuova linea avremo una media di un treno ogni circa 15 minuti per Milano! La stessa linea proveniente da Mortara avrà come destinazione Milano Rogoredo e non più Porta Genova” hanno sottolineato i relatori tra cui l’assessore ai Trasporti di Regione Lombardia Franco Lucente il sindaco Flavio Crivellin “Un risultato importante che accoglie le esigenze degli utenti, sempre più vicino al capoluogo lombardo e in tempi brevi” e il consigliere comunale con delega ai Trasporti Davide Cattaneo.

Per la mobilità del sud-ovest milanese

Durante la serata sono stati sono stati presentati i lavori alle principali stazioni ed e stato sottolineato l’impegno messo in campo da Rfi e Trenord per il migliorare e garantire il rispetto degli orari nel 2025. Una serata che sicuramente apre uno spiraglio di luce sul sistema dei trasporti locale. In conclusione quello che è certo che dal 15 dicembre Albairate avrà molti più collegamenti con Milano e con la stazione di Rogoredo che è considerata un nodo strategico per gli interscambi con la Liguria e col centro e sud Italia.

Infine il primo cittadino di Albairate ha sottolineato un altro aspetto importante legato a questa novità, il lavoro che si sta facendo con l’agenzia TPL per garantire migliori collegamenti verso la stazione di Albairate- Vermezzo, che diventerà uno punto fondamentale del sistema del trasporto pubblico locale.