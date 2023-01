C’era anche la giovane di Corbetta Serena Valenti alla prestigiosa Rose Parade, la tradizionale sfilata di carri che dal 1890 apre l’anno nuovo della Contea di Los Angeles, California.

Da Corbetta alla California per la Rose Parade

La 20enne ha infatti partecipato insieme alla Marching Band di Triuggio (Monza e Brianza), rinomato corpo bandistico brianzolo. Un grandissimo traguardo quello della corbettese impreziosito dal fatto che la partecipazione della banda marciante brianzola è stata la prima in assoluto alla Rose Parade per quanto riguarda un corpo bandistico italiano.

Un destino segnato quello di Serena, innamoratasi sin da piccola della musica, quando a soli tre anni fu folgorata dalla magia delle percussioni. «Ricordo bene che con la mia famiglia facemmo visita ad un cugino di mio padre che aveva la batteria - spiega Serena - Ne rimasi letteralmente innamorata e rapita. A 8 anni poi iniziai a prendere lezioni, poi la frequentazione del liceo ad indirizzo musicale al Quasimodo di Magenta ed ora sono al secondo anno di conservatorio di Gallarate».

Nel corso del suo percorso Serena ha avuto modo di partecipare poi a diversi gruppi bandistici tra cui il Corpo Filarmonico Gaetano Donizetti di Corbetta ed il Voux Aurae di Arese. Inoltre la giovane fa parte anche del yMe indoor percussion con il quale ha partecipato al Concorso internazionale Cgn Championship tenutosi ad Eindhoven nel 2019 chiuso dalla compagine al terzo posto.

Il tour negli Stati Uniti

«Alcuni dei miei compagni nell’yMe indoor percussion fanno parte anche della Drumline di Rovellasca e mi hanno chiesto se volessi unirmi a loro - continua - È grazie a loro che ho potuto partecipare alla Rose Parade perchè la Triuggio Marching Band ha chiesto proprio una collaborazione al corpo di Rovellasca».

Il tour negli Usa è partito il 26 dicembre scorso e si è poi composto di diverse tappe, la prima alla 42esima edizione del Tournament of Roses Bandfest presso il Pasadena City College il 31 dicembre, poi l’1 gennaio con una parata a Disneyland Park ed infine il 2 gennaio 134esima edizione della Rose Parade di Pasadena.

«L’esperienza di questa tournée è stata magnifica - continua la giovane - Onestamente non mi aspettavo quando ho iniziato a suonare di poter arrivare a questi livelli. La Rose Parade in particolare è stata molto faticosa visto che si tratta di un percorso di 8 km da fare suonando e trasportando lo strumento, ma la fatica passa in secondo di fronte alle emozioni che si provano».

Un avvio di 2023 scintillante dunque che ha portato la giovane Serena ad essere ricevuta anche dal sindaco Marco Ballarini nei giorni scorsi che si è congratulato con lei per questo traguardo: «Serena è stata tra le prime italiane ad esibirsi alla “Rose Parade” in America. Un vero orgoglio per tutta Italia ed ovviamente per tutta Corbetta. Bravissima Serena».