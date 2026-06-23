Nuove risorse in arrivo per Magenta. Città Metropolitana ha assegnato al Comune un finanziamento di circa 1 milione e 900 mila euro destinato alla realizzazione di due importanti interventi di rigenerazione urbana e ambientale che interesseranno il territorio cittadino.

Da Città Metropolitana 1,9 milioni di euro per Magenta: in cantiere due interventi strategici

Un risultato significativo che premia la qualità progettuale presentata dall’Amministrazione comunale e dagli uffici comunali, consentendo alla città di classificarsi al quarto posto della graduatoria metropolitana.

“Si tratta di una notizia molto importante per Magenta – dichiara il sindaco Luca Del Gobbo – perché porta sul nostro territorio quasi due milioni di euro di risorse aggiuntive che si traducono in opere concrete e miglioramenti tangibili per i cittadini. Ho sempre sostenuto che il compito di un’amministrazione sia quello di intercettare opportunità e finanziamenti per la città, affiancando alle risorse comunali quelle provenienti dagli altri livelli istituzionali. Anche questa volta siamo riusciti a raggiungere un risultato importante”.

I due interventi previsti

Il finanziamento consentirà di realizzare due progetti strettamente collegati ai temi della sostenibilità ambientale e della qualità degli spazi pubblici.

Il primo intervento riguarda il quartiere sud e in particolare l’area di via Maddalena di Canossa, dove verranno realizzate opere finalizzate all’alleggerimento della rete fognaria e alla riduzione delle criticità che da tempo interessano quella porzione di territorio.

Il secondo progetto interesserà invece l’area dell’ex discarica di via Tobagi, che sarà protagonista di un importante percorso di riqualificazione e rinaturalizzazione. L’intervento prevede la depavimentazione delle superfici oggi impermeabili, la realizzazione di nuove aree verdi e l’avvio di un più ampio progetto di trasformazione che porterà alla nascita di un nuovo parco urbano.

La visione ambientale

“Questi finanziamenti dimostrano che sviluppo urbano e tutela ambientale possono procedere insieme”, sottolinea il Vicesindaco Simone Gelli. “Da una parte interveniamo per risolvere problematiche concrete che i cittadini conoscono bene, come quelle legate al sistema fognario del quartiere sud; dall’altra restituiamo alla città spazi oggi degradati trasformandoli in nuove aree verdi”. “L’area dell’ex discarica di via Tobagi – prosegue Gelli – rappresenta un esempio concreto della nostra visione urbanistica. Dove oggi esiste una superficie compromessa e poco valorizzata, nascerà uno spazio caratterizzato da verde, biodiversità e qualità ambientale. È una scelta che va nella direzione indicata dal Piano del Verde e dal progetto LAND e che conferma l’impegno dell’Amministrazione nel recupero delle aree dismesse e nella rigenerazione del patrimonio urbano esistente”. Il Vicesindaco evidenzia inoltre come il risultato ottenuto sia stato possibile grazie all’elevata qualità della proposta progettuale. “Essere arrivati ai primi posti della graduatoria di Città Metropolitana è motivo di soddisfazione. Significa che i progetti presentati sono stati valutati positivamente sotto il profilo tecnico e ambientale e che il lavoro svolto dagli uffici comunali è stato riconosciuto e premiato”.

Il lavoro con CAP Holding

Un ruolo determinante nella definizione degli interventi è stato svolto dalla collaborazione tra il Comune di Magenta e CAP Holding, che ha consentito di integrare gli obiettivi di rigenerazione urbana con quelli di efficientamento e miglioramento delle infrastrutture idrauliche. “La forza della proposta progettuale – spiega il Dirigente dell’Ufficio Tecnico ing. Alberto Lanati – è stata quella di coniugare la transizione ecologica, il potenziamento del sistema del verde e la soluzione di problematiche infrastrutturali sentite dai cittadini. Grazie alla collaborazione con CAP Holding siamo riusciti a costruire un progetto integrato che guarda contemporaneamente alla qualità ambientale, alla biodiversità e al miglioramento della rete fognaria”.

La strategia dell’Amministrazione

Gli interventi si inseriscono all’interno della più ampia strategia di valorizzazione ambientale perseguita dall’Amministrazione comunale negli ultimi anni, che ha visto il recupero di numerose aree verdi e spazi urbani, la riqualificazione di parchi cittadini e l’avvio di nuovi percorsi di rigenerazione territoriale.

Ai fondi ottenuti attraverso Città Metropolitana si aggiungeranno inoltre ulteriori 300 mila euro di risorse comunali, per un investimento complessivo che supererà i 2 milioni e 200 mila euro e che porterà alla realizzazione dei due progetti nei prossimi 6 mesi circa.

Le parole finali del Sindaco