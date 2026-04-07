Da Bià ad incontrare l’attore Johnny Depp

Da Abbiategrasso al palco degli Hollywood Vampires L’artista ufficiale di Harley Davidson Italia donerà una sua opera a Johnny Depp. Da Abbiategrasso partiranno i free biker Harley Davidson il giorno stesso del concerto della band americana per fare la prestigiosa consegna
Un moto unica e personalizzata
Johnny Depp tornerà in Italia a settembre 2026 con la sua band, gli Hollywood Vampires (con Alice Cooper, Joe Perry e Tommy Henriksen), per due concerti esclusivi: il 1° settembre a Milano (Parco della Musica) e il 2 settembre a Este-Padova (Castello Carrarese, Este Music Festival) nel primo appuntamento a Milano l’artista ufficiale di Harley Davidson Italia Mauro Merlino consegnerà a Johnny Depp una Harley Davidson in stile Pirata dei Caraibi, omaggio ad un attore incredibile che merita questa opera.
“Stiamo organizzando in questi giorni con lo staff la presentazione e la consegna,della moto,che verrà donata all’attore che avverrà come già detto al primo appuntamento in Italia con gli Hollywood Vampires avendo ovviamente contattato il manager Jack Whigham – Ci spiega Mauro Merlino l’artista di Modena unico autorizzato in Italia a modificare le mitiche Harley Davidson – e che sarà presente in rappresentanza del cinema italiano l’attore e produttore Salvatore Vella, avrà lui l’onore di consegnare le chiavi della moto all’ attore Hollywoodiano. L’iniziativa partirà da Abbiategrasso dove sarà presentata la moto e dove partirà il gruppo di free biker Harley Davidson alla volta della venue del concerto. Sul placo sarà consegnata la motocicletta all’attore hollywoodiano ”.
Abbiategrasso come punto di partenza di un progetto ambizioso, che vede la presenza di molto appassionati di Harley che si ritroveranno per andare ad incontrare un attore di fama mondiale che torna in Italia, questa volta, in veste di musicista rock.