Da Bià ad incontrare l’attore Johnny Depp

Da Abbiategrasso al palco degli Hollywood Vampires L’artista ufficiale di Harley Davidson Italia donerà una sua opera a Johnny Depp. Da Abbiategrasso partiranno i free biker Harley Davidson il giorno stesso del concerto della band americana per fare la prestigiosa consegna

Johnny Depp tornerà in Italia a settembre 2026 con la sua band, gli Hollywood Vampires (con Alice Cooper, Joe Perry e Tommy Henriksen), per due concerti esclusivi: il 1° settembre a Milano (Parco della Musica) e il 2 settembre a Este-Padova (Castello Carrarese, Este Music Festival) nel primo appuntamento a Milano l’artista ufficiale di Harley Davidson Italia Mauro Merlino consegnerà a Johnny Depp una Harley Davidson in stile Pirata dei Caraibi, omaggio ad un attore incredibile che merita questa opera.

“Stiamo organizzando in questi giorni con lo staff la presentazione e la consegna,della moto,che verrà donata all’attore che avverrà come già detto al primo appuntamento in Italia con gli Hollywood Vampires avendo ovviamente contattato il manager Jack Whigham – Ci spiega Mauro Merlino l’artista di Modena unico autorizzato in Italia a modificare le mitiche Harley Davidson – e che sarà presente in rappresentanza del cinema italiano l’attore e produttore Salvatore Vella, avrà lui l’onore di consegnare le chiavi della moto all’ attore Hollywoodiano. L’iniziativa partirà da Abbiategrasso dove sarà presentata la moto e dove partirà il gruppo di free biker Harley Davidson alla volta della venue del concerto. Sul placo sarà consegnata la motocicletta all’attore hollywoodiano ”.