A Parigi accanto alla delegazione olimpica italiana ci sarà anche un pezzo di Arluno. La 44enne arlunese Valeria Riva si è infatti qualificata per la «Marathon pour tous», che avrà luogo domani, sabato alle ore 21, nel contesto delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Da Arluno alla Parigi Marathon pour tous

L’arlunese è stata infatti selezionata insieme a circa settanta atleti italiani, che insieme a circa 20mila partecipanti correranno una maratona, dalla lunghezza storica di 42,195 km, o una 10km per le vie della capitale francese.

I partecipanti, arrivati da tutto il mondo per amore dello sport a livello amatoriale, saranno accompagnati in questa esperienza non solo dal pubblico che accorrerà a fare il tifo per loro come per i campioni che si sfidano ai Giochi Olimpici, ma anche da atleti che hanno fatto la storia dello sport e saranno lì per motivarli.

La maratona, che seguirà l’esatto tracciato di quella corsa dagli atleti delle Olimpiadi 2024, avrà inizio all’«Hôtel de Ville», mentre il nastro del traguardo sarà posizionato nelle vicinanze dell’«Hôtel national des Invalides». L’itinerario attraverserà nove distretti della città: «Paris - Boulogne-Billancourt», «Sèvres», «Ville d’Avray», «Versailles», «Viroflay», «Chaville», «Meudon», e «Issy-les-Moulineaux».

Le parole della mamma

Lo sport è sempre stato per Valeria una passione e una valvola di sfogo:

«Valeria – racconta la mamma, Maria Carla Salducco – ha sempre avuto una grande passione per la corsa e per la ginnastica artistica».

Nella vita di tutti i giorni, infatti, Valeria è un’infermiera e lavora nel reparto di rianimazione dell’ospedale «San Carlo» di Milano, ma una volta dismesso il camice bianco non perde occasione per indossare le scarpe da ginnastica e dedicarsi a ciò che più ama, lo sport. Quando non corre, infatti, Valeria si dedica alla ginnastica artistica, che come ci racconta la sua famiglia ama sin da piccola, e aiuta le insegnanti di una palestra nelle vicinanze.

Oltre al grande amore per la sua famiglia, in particolare i tre nipotini alla quale dedica gran parte del suo tempo, Valeria è inoltre coinvolta in attività di volontariato e coinvolta nella vita del paese. Ha ad esempio partecipato alla fiaccolata organizzata dall’Oratorio di Arluno.

Non sarà la prima Maratona per l’arlunese, che dal suo esordio nel 2015 ha già collezionato partecipazioni ad alcuni degli eventi sportivi amatoriali più noti al mondo. Racconta la madre:

«È la diciannovesima maratona per lei. Quest’anno ad esempio ha partecipato a quelle di Roma e Londra, in passato a quelle di Chicago, Firenze, Berlino, e alla celebre maratona di New York».

È naturalmente enorme l’orgoglio di Valeria per questo traguardo, nel quale è sostenuta da tutta la sua famiglia: