A Corbetta la sportellista di Poste più giovane della provincia di Milano

A Corbetta è arrivata a lavorare la più giovane sportellista di Poste Italiane in Provincia di Milano.

“Ho 22 anni e sono stata assunta in Poste Italiane nel 2022 dopo aver risposto ad un annuncio di ricerca di personale online – ha dichiarato Emanuela Diana, Operatrice di Sportello presso l’ufficio postale di Corbetta – Sono di origine napoletana ma quando avevo 17 anni, con la mia famiglia, ci siamo trasferiti in provincia di Milano per esigenze lavorative dei miei genitori. Attualmente oltre a lavorare frequento la facoltà di Scienze dell’Educazione. Quando sono stata assunta in Poste Italiane è stata per me una grande emozione perché sono entrata a far parte di un’azienda solida, una grande squadra in cui si promuove la crescita professionale e formativa dei giovani. Inizialmente lavoravo in più uffici postali e questo mi ha permesso di conoscere molti colleghi che mi hanno arricchita professionalmente. Il mio ruolo mi permette di relazionarmi con tanti clienti con i quali c’è un rapporto amichevole oltre che professionale; i clienti ci vedono come un punto di riferimento, si fidano e ascoltano i nostri consigli. Ogni giorno mi relaziono con clienti diversi; persone giovani più propense all’uso della tecnologia e meno giovani che hanno bisogno di supporto nell’utilizzo di app e strumenti digitali; essere a contatto con il pubblico significa anche lavorare su sé stessi. L’ambiente lavorativo è stimolante e dinamico. Quello che mi piace di più nel mio lavoro è che ho sempre da imparare ed ho capito quanto sia importante apprendere dai colleghi e ascoltare le esigenze dei clienti. Ai giovani come me consigliere di intraprendere un percorso in Poste Italiane perché vengono valorizzate le capacità e le potenzialità del singolo”.