Da 35 anni al fianco dei disabili nel segno dello sport

Primi festeggiamenti per la Asd Ticino Cuggiono che ha raggiunto i 35 anni di fondazione.

Asd Ticino Cuggiono: da 35 anni promuove l'inclusione attraverso lo sport

In questa società, che ha finalità di promozione e diffusione di attività sportive per ragazzi con disabilità, si pratica il gioco del calcio a cinque e il nuoto. Attualmente la società è formata da una trentina di persone fra atleti, volontari-allenatori e dirigenti. Il primo appuntamento di festa si è tenuto a Magenta alla Forever dance, dove i ragazzi si sono divertiti cantando e ballando in compagnia. Presidente della società è Cristina Signoretto che negli anni ha portato avanti questo progetto di inclusione, socialità e aggregazione.

"Il nostro messaggio è: divertiamoci e cresciamo insieme"

Gabriele Altomare, atleta di calcio della Asd Ticino, ha commentato:

"Gli atleti con i collaboratori della presidente rappresentano il cuore pulsante di questo progetto, e con dedizione e spirito di collaborazione ogni giorno distruggono le barriere dell’esclusione che purtroppo ancora oggi sono presenti nella nostra società. Nella società sportiva ognuno con le proprie caratteristiche caratteriali, emotive, fisiche, è libero e uguale a tutti coloro che ne fanno parte. L’inclusione è la missione della Ticino e il nostro messaggio è: divertiamoci e cresciamo insieme".

Gli atleti partecipano a diversi campionati, gare, oltre che a incontri amichevoli.