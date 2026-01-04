«Custodiamo il nostro passato, non demolite la torre dell’ex Mtm»

«Spero si possa convincere la proprietà a non demolire la torre, con un minimo di investimento potrebbe costituire un bellissimo biglietto d’ingresso per la città»
Conservare le memorie del passato costituisce il presupposto per un futuro migliore
Sono diversi i cittadini di Rho, tra cui l’ex vice sindaco Tommaso Brancati a chiedere ai proprietari della ex Mtm di via Moscova di non fare demolire la storica torre. «Conservare le memorie del passato – afferma l’ex vice sindaco Tommaso Brancati – costituisce il presupposto per un futuro migliore».
La demolizione prevista il 17 gennaio
La demolizione della torre è prevista per sabato 17 gennaio, la zona di via Moscova verrà chiusa al traffico e la torre verrà fatta saltare