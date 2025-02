Cusago: mensa scolastica più salata

Un nodo annoso che l’Amministrazione di Cusago ha voluto affrontare anche con un incontro pubblico dedicato, per spiegare ai genitori la situazione reale e le motivazioni che porteranno ad un aumento. L'aumento delle tariffe è una questione che coinvolge molte Amministrazioni, che hanno a anche fare con gli aumenti Istat, che inevitabilmente vanno ad influire sui costi di gestione del servizio erogato.

Sulla questione il sindaco Gianmarco Reina è stato diretto con i cittadini e motivato le questioni che porteranno ad una variazione, un un piccolo rialzo.

«Appena insediato mi sono trovato ad affrontare la questione del rinnovo appalto mensa, gara risalente al 2017, che prevedeva un costo/pasto ormai non più attuale – ci spiega il primo cittadino – Il 31 agosto del 2024 è stato assegnato l’appalto alla società Cirofood, con un costo aumentato. Il vero problema era che dal 2007 non è mai stato aumentate il costo del pasto della mensa, i vari adeguamenti Istat sono stati coperti da altre entrare. Ora questa situazione ho voluto spiegarla per anticipare ai genitori dei ragazzi che frequentano la mensa che il servizio subirà un aumento medio di circa 1 euro a pasto, quindi passerà dagli attuali 4 a 5 euro».

L’odierna situazione è questa :

«I 90mila euro di aumento per l’anno in corso saranno presi in carico dall’Amministrazione, che coprirà la differenza, naturalmente con una ricaduta sul bilancio del Comune, che dovrà ridurre alcuni investimenti sulla spesa corrente – sottolinea Reina – Quello che ho voluto far capire durate l’assemblea pubblica, è che negli anni scorsi questi aumenti venivano coperto aumentando alcune entrare del Comune, che andavano ad impattare su tutta la comunità. Ora questa situazione non mi sembra logica e corretta. Ora la situazione è chiara l’adeguamento è necessario, ma dovrà andare a coinvolgere chi usufruisce del servizio. Quindi l’intenzione dell’Amministrazione è quella di applicare questo aumento a partire dall’anno scolastico 2025-2026, quindi da settembre di quest’anno».