Cusago: lunedì 28 luglio riapre l’ufficio postale

Servizi ai cittadini

Una vicenda che ha tenuto tutti con il fiato sospeso creando disagi per i cittadini

La vicenda della chiusura dell’ufficio Postale di Cusago sembra giunta ad un epilogo. Dal 7 luglio il presidio locale in via Libertà era chiuso, provocando non pochi disagi ai cittadini costretti a rivolgersi al vicino ufficio delle Poste di Cesano Boscone per la corrispondenza in giacenza e la disattivazione del servizio di PostaMat.

Settimane di interlocuzione

Adesso dopo settimana di interlocuzioni, tra Poste, proprietà dell’immobile dove è ospitato l’ufficio e l’Amministrazione comunale che ha svolto un ruolo di mediatore, sembra essere arrivato il momento della riapertura. Una situazione che aveva portato il neo “Comitato Cittadini di Cusago”, a presentare una segnalazione ad Agcom, ma anche un esposto ai Carabinieri di Trezzano sul Naviglio in data 21 luglio.

L’annuncio del Comune

Oggi, mercoledì 23 luglio 2025, finalmente la bella notizia. Sul sito istituzionale del Comune la conferma della riapertura :