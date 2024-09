Cusago: Arpa individua responsabili inquinamento roggia Barona

È stata l’attività di un’azienda, che ha effettuato le operazioni di pulizia di un’apparecchiatura lavapavimenti, la causa della formazione di schiuma che lo scorso 25 settembre ha interessato la roggia Barona, nei comuni di Cusago e Trezzano sul Naviglio. L’insediamento produttivo è stato individuato grazie all’intervento dei tecnici del dipartimento di Milano di Arpa Lombardia, a supporto delle polizie locali dei due comuni.

Una scia di schiuma da Cusago a Trezzano

La squadra dell’Agenzia ha effettuato le analisi speditive delle acque della roggia per individuare le sostanze responsabili dell’accumulo di rilevanti quantità di schiuma che da Cusago si estendeva fino a Trezzano Sul Naviglio, in via Mazzini. Oltre alla schiuma, veniva rilevata anche la presenza di diversi esemplari di pesci in agonia.

Analizzate anche le acque scaricate

I tecnici di Arpa hanno percorso, a monte, il tratto di roggia fino a individuare l’origine dell’inquinamento, proveniente da un condotto, collegato a un insediamento produttivo. In prossimità di un’azienda, infatti, è stata osservata la medesima schiuma in un pozzetto per la raccolta delle acque piovane. Dai successivi controlli è emerso che lo scarico anomalo era dovuto alle operazioni di svuotamento del serbatoio di una macchina lavapavimenti utilizzata per la pulizia industriale. Sono stati effettuati dei campionamenti delle acque scaricate che verranno analizzate nel laboratorio dell’Agenzia. Parallelamente, i tecnici di Arpa hanno diffidato l’azienda a proseguire le operazioni di scarico. Nei prossimi giorni, i comuni provvederanno alla pulizia di tutte le condutture e dei tratti della roggia interessati dallo sversamento.