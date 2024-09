Illuminazione pubblica: ci vorranno mesi per risolvere i problemi

I cusaghesi sono da mesi alle prese con problemi di illuminazione pubblica, pali spenti, aree al buoi per problemi che vengono risolti , ma che poi sono recidivi e rigettano nel buio alcune aree. Da quando si è insediata la nuova Amministrazione Pubblicata guidata dal sindaco Gianmarco Reina si è subito interessata per tentare di trovare una soluzione concreta.

«L'illuminazione pubblica è per questa amministrazione una criticità importante , alla quale abbiamo da subito dedicato un' attenzione particolare; siamo consapevoli che alcune vie del nostro Comune, tra cui via Leopardi, via Carducci, via Alighieri, via Manzoni e via Foscolo, hanno subito negli anni ripetuti guasti e interruzioni di corrente – ha sottolineato il primo cittadino - Siamo pienamente consci dei disagi causati da queste problematiche e stiamo lavorando alacremente per risolverle nel modo più tempestivo possibile. Nei primissimi giorni dopo il nostro insediamento , abbiamo preso contatti e svolto riunioni con il fornitore Enel X per pianificare un crono programma degli interventi e soprattutto per definire una modalità di segnalazione completamente nuova e differente per Cusago e , come già comunicato , a seguito della attivazione del profilo pubblica amministrazione del Comune di Cusago , nel solo mese di luglio abbiamo segnalato e fatto riaccendere 56 punti luce . Solo successivamente al monitoraggio della chiusura dei guasti è stato possibile dedurre che la reiterazione degli spegnimenti non era dovuta solamente alle manutenzioni delle lampade ma ad altro».