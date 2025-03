Curnarè Insema: quattro percorsi per tutti

Domenica 30 marzo torna la Curnarè Inséma, la manifestazione a passo libero che si snoda per strade e campagne di Cornaredo e dintorni.

Curnarè Inséma

L'appuntamento è in programma domenica 30 marzo, al Centro sportivo comunale Pertini. Organizzata dal gruppo Podisti per caso, ha il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Cornaredo e l’assistenza della F.I.A.S.P. (Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti). Si tratta di una manifestazione a passo libero: adatta sia a chi vorrà cimentarsi nella corsa cronometro alla mano, sia a chi invece vorrà cogliere l'occasione per una passeggiata in compagnia.

Quattro distanze

Sono infatti previsti quattro percorsi, da 4- 8 – 15 e 21 km che si svilupperanno all’interno del territorio del Comune di Cornaredo e sconfineranno, per le distanze più lunghe, nei comuni limitrofi. I percorsi faranno apprezzare ai partecipanti, le bellezze artistiche e naturali del territorio, dai fontanili alle antiche Chiese presenti a Cornaredo e San Pietro all’Olmo. Il ritrovo è fissato dalle 8 al centro sportivo. Partenza libera fra le 8 e le 9. L’evento terminerà alle 13 o comunque dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante.

Durante l’evento sarà presente il servizio di Ambulanza P.A. Croce Verde di San Pietro all’Olmo.