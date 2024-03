Curnarè Insema: nuovo successo coi Podisti per Caso

Una giornata di sole perfetta per l’occasione ha accompagnato lo svolgimento, domenica mattina, della terza edizione della manifestazione ludica podistica «Curnarè Insema» organizzata dai Podisti per Caso di Cornaredo.

Curnarè Insema

Una manifestazione inclusiva e aperta a tutti per le strade e le campagne di Cornaredo che è stata capace di sostenere anche la concomitanza con la Stramilano, evento che ha portato nel capoluogo 62mila corridori. Oltre 850 persone, invece, hanno scelto Cornaredo per una domenica in compagnia, chi per mettere alla prova le proprie gambe sull’impegnativo percorso da 21 chilometri, chi per concedersi una lunga passeggiata sui due tracciati più brevi.

Podisti per caso

Il tutto grazie al contributo dei Podisti per caso, che da tre anni si cimentano nell’organizzazione dell’evento, degli sponsor e dei tanti volontari che hanno permesso lo svolgimento della manifestazione.

Corridori non vedenti

Manifestazione inclusiva, come detto: quest’anno ha partecipato anche il gruppo «Disabilincorsa», con 20 atleti tra vedenti e non vedenti, in compagnia di due cani guida, che hanno completato il percorso da 20 chilometri. Per la cronaca, il gruppo più numeroso che ha conquistato la vetta della classifica è stato quello dell’Avis Run Corbetta.