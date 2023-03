Curnarè Inséma, conto alla rovescia

Il conto alla rovescia è cominciato. Domenica mattina Cornaredo sarà invasa dai corridori della seconda edizione della «Curnarè Inséma», l’evento sportivo ludico motorio a passo libero organizzato dal gruppo dei Podisti per Caso.

Curnarè Inséma

La manifestazione promette di replicare il successo della sua prima edizione, svoltasi lo scorso anno con la partecipazione di oltre mille cittadini che hanno percorso i tracciati di diverse lunghezze preparati dai soci del gruppo.

Quest’anno l’appuntamento è per domenica alle ore 8. Ci saranno tre percorsi fra cui scegliere: uno da 8 chilometri, uno da 15, e l’ultimo da 21. Partenza e arrivo saranno sulla pista di atletica del centro sportivo Pertini.

Podisti per caso

Come lo scorso anno, la manifestazione coinvolge oltre al gruppo dei Podisti per Caso numerose associazioni del territorio, con i volontari che daranno il proprio contributo per la riuscita dell’evento, chi vigilando sui percorsi, chi gestendo i punti di ristoro allestiti in piazza, a Cascina Croce, nel parco dei Fontanili e ovviamente al centro sportivo. I percorsi si svilupperanno all'interno del territorio del Comune di Cornaredo e sconfineranno, per le distanze più lunghe nei comuni limitrofi. I percorsi faranno apprezzare ai partecipanti, le bellezze artistiche e naturali del territorio, dai fontanili alle antiche Chiese presenti a Cornaredo e San Pietro all'Olmo.

La partenza è libera, fra le 8 e le 9, e le strade scelte sono adatte a tutti: non solo per chi coltiva la passione per la corsa, ma anche per bambini, adulti e anziani che desiderano trascorrere una domenica in compagnia della propria comunità, passeggiando per il territorio cornaredese. C’è il patrocinio del Comune di Cornaredo e l'assistenza della F.I.A.S.P. (Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti).

Ricavato per gli studenti

E’ previsto un contributo di pochi euro per i partecipanti: coperte le spese, il ricavato come già accaduto quest’anno verrà utilizzato per finanziare le borse di studio destinate agli studenti di Cornaredo più meritevoli che ogni anno vengono premiati.

Le iscrizioni singole potranno essere fatte anche domenica mattina, entro le 9, direttamente al centro sportivo. Non resta altro da fare che prepararsi: scarpe comode, un po’ di stretching, e sveglia puntata per una mattinata domenica di sport e divertimento.