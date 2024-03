Curnarè Insema, c'è anche "Disabilincorsa"

Fervono i preparativi per la terza edizione della Curnarè Insema, la manifestazione podistica per le strade di Cornaredo organizzata dal Gruppo Podisti per Caso.

Curnarè Insema

Dopo aver percorso chilometri e chilometri sulle strade di Reggio Emilia e Treviglio, il prossimo 24 marzo il cuore pulsante della solidarietà e dello sport batte forte a Cornaredo.

È qui che si svolgerà la «Curnarè Insema», un evento organizzato dagli amici Podisti Per Caso, che vedrà la partecipazione eccezionale dell'associazione Disabilincorsa.

Disabilincorsa, un nome che evoca impegno e passione, è un'associazione no-profit che si dedica a livello nazionale ogni giorno a trasformare la disabilità in una forza, regalando sorrisi e vicinanza attraverso lo sport. Le carrozzine sportive, cuore tecnologico dell'associazione, permettono a chi vive con limitazioni fisiche di sperimentare l'ebbrezza della corsa, grazie al supporto dei volontari spingitori.

Disabili in corsa

Un caso che incarna lo spirito di inclusione e speranza è quello di Chiara Pandolfi, ultramaratoneta non vedente e socia storica dell'associazione. Ha espresso il desiderio di far vivere l'emozione della corsa su carrozzina a un amico non vedente e amputato di una gamba. Grazie all'impegno del presidente Michele Pavan e dei volontari Rita Tessari e Diego Donegà, questo sogno prenderà vita alla «Curnarè Insema».

L'evento di Cornaredo è solo una tappa del più ampio progetto «Io corro per Disabilincorsa», un'iniziativa che mira a promuovere l'inclusione e la solidarietà attraverso lo sport.

Correre al fianco di Disabilincorsa significa abbracciare valori di uguaglianza, superamento degli ostacoli e scoperta delle proprie potenzialità. Inoltre, il progetto «Io corro per Disabilincorsa» ha l'obiettivo di raccogliere fondi per acquistare un pulmino a nove posti per l'Associazione, rendendo più agevole e confortevole il trasporto degli atleti con disabilità.

Podisti per caso

Dopo Cornaredo, l'avventura continua il 21 aprile a Pregnana Milanese con la ASD Polisportiva Pregnanese, dove Disabilincorsa-ODV sarà presente per correre alla nona edizione di «Corri con i Rundellafontana».

Per sostenere i progetti dell'Associazione o per consultare il calendario degli eventi, è possibile visitare il sito www.disabilincorsa.com