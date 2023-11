Cuggiono protagonista in tv con la Gialappa's

Luoghi di Cuggiono in tv.

Cuggiono su Tv8 con "GialappaShow"

I più attenti, guardando il programma comico "GialappaShow" in onda su TV8, avranno notato che alcuni luoghi del paese hanno fatto da set per alcune scene del programma. Impossibile infatti non riconoscere la ex chiesa di Santa Maria in Braida, oggi "Le Radici e le Ali", sede dell'Ecoistituto della Valle del Ticino, e la trattoria Tre Scalini di via San Rocco. Questi luoghi hanno fatto da sfondo a due sketch di Antonio Ornano, il comico che nel suo "Brando Godano racconta" veste i panni di un giornalista che racconta le storie di alcuni personaggi di attualità.

Dopo Bake Off Italia, la Gialappa's Band

Nello specifico la sede dell'Ecoistituto è stata usata per lo sketch con protagonista Daniela Santanchè (puntata del 30 ottobre), mentre la trattoria per quello sul generale Roberto Vannacci. La rete televisiva è arrivata a Cuggiono perché la casa produttrice del programma è la stessa che produce Bake Off Italia, che per alcune stagioni è stato registrato nel parco di Villa Annoni.

Le riprese nell'ex chiesetta ai Tre Scalini

Oreste Magni dell'Ecoistituto ha spiegato:

"Sono stato contattato dall'ispettore di produzione, che ho conosciuto all'epoca di Bake Off, per girare le scene nella chiesetta. Una volta qui la troupe ha scelto la trattoria poco più avanti per il pezzo su Vannacci".

Una bella vetrina per Cuggiono.