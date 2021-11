Cuggiono piange l'ex presidente della banda Franco Zanoni

L'ultimo saluto

Se ne é andato all'età di 79 anni Franco Zanoni, ex presidente del Corpo Musicale Santa Cecilia di Cuggiono. É stato per tanti componenti della banda cittadina maestro, insegnante e amico.

La passione per la musica

Il suo strumento musicale era la tromba e dopo sessant'anni di musica come amica e come punto di sfogo, lascia agli altri musicanti il compito di portare avanti questa passione. Era innamorato della musica e questa sua passione sapeva trasmetterla a chi gli stava intorno. La sua tromba non sarà più una presenza fisica ma i musicanti la sentiranno suonare sempre.