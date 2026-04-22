Nel cuore di Busto Garolfo prende forma un progetto che mette al centro i più giovani e le loro opportunità, trasformando la solidarietà in azione concreta. Si chiama “Centro Estivo per Tutti” ed è la nuova campagna di crowdfunding promossa da ASD La Rete con il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. L’iniziativa nasce con un obiettivo preciso: garantire anche ai ragazzi che vivono situazioni familiari difficili la possibilità di vivere l’estate come un momento di crescita, inclusione e serenità.

Crowdfunding per i ragazzi: nasce il Centro Estivo inclusivo

La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate si è impegnata a versare il 30% dell’importo del progetto una volta raggiunto il 70% della raccolta fondi. Un meccanismo pensato per incentivare la partecipazione e amplificare l’impatto delle donazioni. L’istituto ha inoltre deciso di coprire i costi di formazione dei partecipanti e l’iscrizione alla piattaforma di crowdfunding utilizzata per la raccolta.

Il progetto nasce dalla consapevolezza che per molti ragazzi la fine della scuola non coincide con un periodo di spensieratezza, ma con isolamento e difficoltà. L’obiettivo è offrire un centro estivo accessibile e inclusivo, ricco di attività educative e sportive.

ASD La Rete, attiva da anni sul territorio, ha costruito il proprio impegno sull’idea che lo sport debba essere accessibile a tutti. L’associazione ha incontrato nel tempo numerosi giovani con difficoltà di integrazione sociale, legate sia a fragilità economiche sia a carenze educative, rafforzando così la volontà di offrire pari opportunità.

Il “Centro Estivo per Tutti” rappresenta una chiamata alla comunità: volontari e sostenitori sono invitati a contribuire alla creazione di un ambiente accogliente in cui ogni ragazzo possa sentirsi incluso e protagonista.

Obiettivi, costi e sostegno della comunità

Per realizzare il progetto sono necessari 6.000 euro. La cifra prevede 2.000 euro per l’acquisto di due tendoni, 800 euro per materiali e attrezzature — tra cui sedie, un tavolo da ping pong e materiale didattico — e 3.200 euro destinati a garantire pasti gratuiti. È previsto un pasto al giorno per 20 ragazzi per due mesi, assicurando un supporto concreto alle famiglie.

Il presidente dell’associazione, Emilo Crespi, sottolinea la missione educativa e sociale del progetto, evidenziando l’impegno nel garantire la partecipazione anche a chi non potrebbe permettersela. Eventuali fondi aggiuntivi verranno utilizzati proprio per includere i ragazzi provenienti da contesti più fragili.

La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate sostiene l’iniziativa con un sistema premiale: al raggiungimento del 70% dell’obiettivo, pari a 4.200 euro, contribuirà con un ulteriore 30%. La banca non si limita al sostegno economico diretto, ma investe anche nella formazione e nella struttura della raccolta fondi, rafforzando il valore sociale del progetto.

Negli ultimi mesi lo stesso modello ha già permesso di sostenere diverse realtà del territorio, confermando il ruolo della banca come attore attivo nella promozione di iniziative solidali.

Il tempo è però un elemento cruciale: l’avvio del centro estivo è previsto per la fine di giugno. L’appello alla comunità è quindi quello di contribuire alla raccolta fondi, per offrire a decine di ragazzi un’estate fatta di relazioni, opportunità e crescita.