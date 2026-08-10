Crowdfunding Bcc Busto Garolfo: raccolti 102.000 euro per 8 progetti

La forza della solidarietà e il valore di una comunità che sa fare squadra trovano conferma nei risultati dalla prima edizione del progetto di crowdfunding promosso dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, attraverso la piattaforma Ginger. Sono stati infatti raccolti oltre 102mila euro a sostegno di otto iniziative sociali e culturali del territorio, grazie al contributo di più di 1.200 donatori e a un overfunding del 138%, un dato che testimonia una partecipazione ben superiore agli obiettivi inizialmente fissati.

L’iniziativa e il coinvolgimento

L’iniziativa ha coinvolto associazioni, enti e realtà del Terzo settore, chiamati a presentare progetti destinati a rispondere ai bisogni della comunità. Fondamentale anche il meccanismo ideato dalla banca di credito cooperativo: la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate ha infatti garantito il 30% dei fondi richiesti per ciascun progetto una volta che questo aveva raggiunto autonomamente il 70% dell’obiettivo economico attraverso le donazioni. Una formula che ha incentivato la partecipazione, responsabilizzando al tempo stesso promotori e sostenitori delle campagne.

Il risultato finale racconta di una rete territoriale viva e partecipe, capace di mobilitarsi per sostenere iniziative con ricadute concrete sul tessuto sociale. Le oltre 1.200 donazioni ricevute rappresentano non soltanto un importante contributo economico, ma anche un segnale di fiducia verso le associazioni coinvolte e un riconoscimento del valore dei progetti presentati.

Le parole del presidente Scazzosi

Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Roberto Scazzosi, che ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’iniziativa.

«Voglio ringraziare personalmente tutti quelli che hanno partecipato: i donatori, che con il loro contributo hanno dimostrato una straordinaria sensibilità verso i bisogni del territorio, le associazioni che hanno creduto nel progetto e si sono impegnate con entusiasmo nel coinvolgere la comunità, e tutti coloro che hanno scelto di sostenere queste iniziative anche semplicemente condividendole. I numeri di questa edizione ci dicono che quando una comunità si riconosce in valori comuni e lavora insieme è in grado di raggiungere risultati importanti. Come banca di credito cooperativo siamo orgogliosi di aver svolto un ruolo di facilitatore, affiancando la generosità delle persone con un contributo concreto. Questo successo conferma che il nostro territorio è ricco di energie positive, solidarietà e partecipazione, elementi fondamentali per costruire una comunità sempre più coesa e capace di rispondere ai bisogni di chi è più fragile».

Il modello di crowdfunding della Bcc

L’esito della raccolta conferma l’efficacia del crowdfunding come strumento di partecipazione e di sviluppo sociale. Il modello adottato dalla banca, che affianca l’impegno dei cittadini con un contributo diretto al raggiungimento di una soglia prestabilita, ha permesso di moltiplicare le risorse disponibili e di trasformare la solidarietà diffusa in interventi concreti. Un’esperienza che rafforza il ruolo della Bcc non solo come istituto di credito, ma anche come protagonista dello sviluppo della comunità locale, capace di promuovere collaborazione, fiducia e partecipazione attiva.

I progetti del Crowdfunding Bcc

“Sostieni oggi le borse di studio di musica: saranno la bellezza del domani” è una campagna di raccolta fondi promossa dall’Associazione Musicale Jubilate ETS per garantire l’accesso allo studio della musica a bambini provenienti da famiglie in difficoltà economica. Per l’anno scolastico 2025-2026, il progetto aveva l’obiettivo di finanziare quattro nuove borse di studio dedicate ai corsi di pianoforte, violino, canto e chitarra, rivolte a bambini già individuati tra famiglie in condizioni di fragilità economica. La campagna si è conclusa con successo, raccogliendo 6.670 euro, pari al 111% dell’obiettivo iniziale di 6.000 euro, grazie al contributo di 35 sostenitori. Le risorse raccolte hanno permesso a quattro giovani musicisti di intraprendere un percorso educativo e artistico che altrimenti sarebbe stato loro precluso, confermando la missione dell’associazione di rendere la musica un’opportunità di crescita, inclusione e speranza per tutti.

“Vivere Meglio in Movimento: lo sport allunga la vita” è una campagna promossa da Stare Bene Insieme APS per favorire il benessere, la salute e l’inclusione sociale delle persone over 60 attraverso attività motorie adattate e momenti di socializzazione. Il progetto “Migliori Anni” nasce dall’esperienza maturata dall’associazione nei comuni dell’Alto Milanese e del Basso Varesotto, con l’obiettivo di contrastare la solitudine, promuovere uno stile di vita attivo e migliorare la qualità della vita nella terza e quarta età. Oltre all’attività sportiva, il progetto prevede un sistema di monitoraggio della salute in collaborazione con istituzioni e realtà sanitarie, la formazione di istruttori specializzati, incontri di gruppo e percorsi accessibili anche alle persone in condizioni di fragilità economica o sociale. La raccolta fondi aveva l’obiettivo iniziale di 7.500 euro, destinati a coprire i costi di formazione, affitto degli spazi, materiali, screening sanitari, assicurazioni, coordinamento e partecipazione gratuita dei beneficiari più vulnerabili. Grazie al sostegno di 94 donatori, la campagna ha raccolto 9.135 euro, raggiungendo il 122% dell’obiettivo. Il successo della raccolta ha permesso di avviare una fase di overfunding, fissando un nuovo traguardo di 10.000 euro. Le risorse aggiuntive consentiranno di ampliare il numero di corsi e dei territori coinvolti, rafforzare la rete di collaborazione con associazioni e servizi sanitari e garantire l’accesso gratuito alle attività a un numero ancora maggiore di persone anziane, rendendo il benessere e l’attività fisica un’opportunità realmente inclusiva e accessibile per tutti.

“Un appartamento da salvare” è una campagna di crowdfunding promossa da La Ruota Onlus, cooperativa sociale attiva dal 1987 nell’Altomilanese, con l’obiettivo di ristrutturare un appartamento a Parabiago dedicato ai percorsi di autonomia per giovani e adulti con disabilità e altre fragilità. L’appartamento, utilizzato per attività educative e di vita quotidiana, necessitava di importanti interventi di ammodernamento. La raccolta fondi aveva un obiettivo iniziale di 12.000 euro, destinati all’acquisto di elettrodomestici, letti a scomparsa, lavori di manutenzione e all’avvio di nuovi laboratori educativi. Questi interventi permettono ai partecipanti di sviluppare competenze pratiche come cucinare, gestire la casa, fare la spesa e sperimentare brevi periodi di vita indipendente in un ambiente sicuro e accogliente. La campagna ha riscosso un grande successo, raccogliendo 27.555 euro (230% dell’obiettivo) grazie al sostegno di 184 donatori. Il risultato ha consentito non solo di finanziare la riqualificazione dell’appartamento, ma anche di lanciare un nuovo obiettivo: acquistare un pulmino per permettere ai ragazzi di muoversi sul territorio, svolgere attività di vita indipendente, partecipare a uscite, gite e iniziative a favore della comunità.

“Centro Estivo per Tutti” è un progetto di crowdfunding promosso da ASD La Rete di Busto Garolfo con l’obiettivo di offrire un centro estivo inclusivo rivolto a bambini e ragazzi che vivono situazioni di fragilità sociale, educativa ed economica. L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che molti giovani affrontano l’estate senza opportunità di svago, crescita e socializzazione, rischiando di accentuare il divario rispetto ai loro coetanei. Attraverso il centro estivo, l’associazione vuole trasformare il periodo delle vacanze in un’esperienza di inclusione, benessere e sviluppo personale, garantendo a tutti gli stessi diritti e opportunità indipendentemente dalla situazione di partenza. La campagna aveva un obiettivo economico di 6.000 euro, ampiamente raggiunto con una raccolta di 6.605 euro (110% dell’obiettivo), grazie al contributo di 53 sostenitori. I fondi sono destinati all’acquisto di due tendoni per le attività all’aperto, di attrezzature e materiali (sedie, tavolo da ping pong, cancelleria) e, soprattutto, a garantire pasti gratuiti a circa venti ragazzi per tutta la durata del centro estivo.

“Un bistrot per l’inclusione sociale” è un progetto di crowdfunding promosso da Abad Servizi e Lavoro Cooperativa Sociale, realtà attiva dal 1994 nel Varesotto, con l’obiettivo di creare un bistrot inclusivo dove persone con disabilità e in condizioni di fragilità possano acquisire competenze professionali, sviluppare autonomia e accedere a concrete opportunità di inserimento lavorativo. Il progetto nasce all’interno del trasferimento della cooperativa nella nuova sede di Buguggiate (VA), pensata per ampliare le attività di inclusione lavorativa. Accanto al tradizionale laboratorio di assemblaggio, il bistrot rappresenta un nuovo contesto professionale rivolto a persone che possono valorizzare maggiormente capacità relazionali e operative nel settore della ristorazione. I partecipanti saranno coinvolti in attività come il servizio ai tavoli, l’accoglienza dei clienti, il supporto in cucina, la gestione delle ordinazioni e l’organizzazione degli spazi, favorendo così lo sviluppo di competenze tecniche e sociali. La campagna aveva un obiettivo iniziale di 16.500 euro, destinati all’acquisto degli arredi, delle attrezzature di cucina e del sistema di cassa necessari per l’apertura del bistrot. Grazie al forte sostegno della comunità, la raccolta ha raggiunto 28.070 euro, pari al 170% dell’obiettivo, con il contributo di 131 sostenitori. Il superamento del primo traguardo ha consentito di lanciare un secondo obiettivo, anch’esso raggiunto, che ha finanziato ulteriori elementi fondamentali per l’avvio dell’attività: l’insegna del locale, le divise da lavoro e i percorsi di formazione dedicati ai futuri operatori.

“Nuovo Cinema Sanseba” è un progetto di crowdfunding promosso da Energicamente Cooperativa Sociale insieme ai ragazzi del centro di aggregazione giovanile Sanseba di Marnate (VA), con l’obiettivo di realizzare un cinema all’aperto aperto ai giovani e all’intera comunità. L’iniziativa nasce dal desiderio dei ragazzi, tra gli 11 e i 17 anni, di trasformare il giardino del centro in uno spazio di incontro, cultura e socialità, dove vivere serate di cinema sotto le stelle. Il progetto vuole offrire un ambiente accogliente in cui proiettare film, documentari ed eventi sportivi, creando occasioni di aggregazione, dialogo e partecipazione, valorizzando uno spazio già esistente e rendendolo un punto di riferimento per il territorio. La raccolta fondi aveva un obiettivo di 6.500 euro, destinati all’acquisto delle principali attrezzature necessarie per il cinema open-air: uno schermo di proiezione, un videoproiettore ad alta luminosità, un impianto audio, sdraio e arredi da esterno, oltre ai collegamenti elettrici e tecnici. Grazie al sostegno della comunità, la campagna ha raccolto 6.950 euro, pari al 107% dell’obiettivo, con il contributo di 72 sostenitori, consentendo la completa realizzazione del progetto.

“Il Defibrillatore Amico del Cuore” è un progetto di crowdfunding promosso da SESSANTAMILAVITEDASALVARE Altomilanese ODV con l’obiettivo di diffondere la cultura del primo soccorso e dell’utilizzo del defibrillatore, partendo dalle scuole e coinvolgendo le nuove generazioni nella prevenzione dell’arresto cardiaco improvviso. L’iniziativa nasce dalla convinzione che l’educazione all’emergenza debba iniziare fin da piccoli. Attraverso percorsi didattici basati su giochi, simulazioni e attività pratiche, il progetto mira a formare circa 500 studenti dell’Istituto Comprensivo Bonvesin de la Riva di Legnano, insegnando loro come riconoscere un’emergenza, attivare correttamente il Numero Unico 112, utilizzare l’app Where AREU e familiarizzare con le manovre di rianimazione cardiopolmonare e con il defibrillatore semiautomatico (DAE). L’obiettivo è trasformare la paura in consapevolezza, rendendo i bambini protagonisti di una cultura della solidarietà e della responsabilità civica. La campagna aveva un primo obiettivo di 5.000 euro, destinati all’acquisto di materiali didattici, manichini e defibrillatori trainer per la formazione pratica. Grazie al grande sostegno della comunità, sono stati raccolti 7.096 euro, pari al 142% dell’obiettivo, con il contributo di 601 sostenitori. Il superamento del traguardo iniziale ha consentito di finanziare anche il secondo step del progetto, estendendo le attività formative agli studenti del Liceo Galileo Galilei di Legnano. La campagna prevede inoltre un ulteriore obiettivo futuro: raggiungere i 10.000 euro per installare un defibrillatore accessibile 24 ore su 24 nei giardini tra l’Istituto Bonvesin de la Riva e il Liceo Galileo Galilei, aumentando la sicurezza dell’intera comunità.

“Un Coach che corre con te!” è un progetto di crowdfunding promosso da Rugby Parabiago Cares, impresa sociale del Terzo Settore nata per promuovere i valori educativi dello sport e favorire l’inclusione dei bambini con maggiori fragilità attraverso la pratica del rugby. L’iniziativa nasce dall’aumento della partecipazione alle attività sportive di bambini con disturbo dello spettro autistico e con altre difficoltà educative, relazionali o comportamentali. Pur essendo il rugby uno sport fortemente inclusivo, alcuni bambini necessitano di un supporto individualizzato per poter vivere pienamente l’esperienza di squadra. Per questo motivo il progetto prevede l’inserimento di educatori specializzati che lavorino fianco a fianco con gli allenatori durante gli allenamenti. Accanto allo staff tecnico opera un’équipe composta da professionisti dell’ambito educativo e psicopedagogico, che osserva le dinamiche del gruppo, supporta gli allenatori nella gestione dei bisogni individuali, favorisce il dialogo con le famiglie e contribuisce alla formazione continua dello staff. L’obiettivo principale della raccolta fondi è finanziare la presenza di due educatori dedicati, impegnati per sei ore settimanali durante l’intera stagione sportiva, garantendo un accompagnamento personalizzato ai bambini che necessitano di un rapporto educativo one-to-one. La campagna aveva un obiettivo economico di 9.600 euro, corrispondente al costo del servizio educativo previsto. Grazie alla partecipazione della comunità sono stati raccolti 10.820 euro, pari al 113% dell’obiettivo, con il sostegno di 87 donatori. Il superamento del traguardo ha aperto la possibilità di ampliare ulteriormente il servizio, valutando l’inserimento di un terzo educatore per rispondere ai bisogni di un numero ancora maggiore di bambini.