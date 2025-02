Crollo controsoffitto al Cannizzaro, prosegue la protesta

Sul posto si è recato anche il consigliere rhodense di Città Metropolitana Christian Colombo. L'esponente della Lega ha presentato un'interrogazione sull'episodio.

Presso l’Istituto Cannizzaro di Rho si è verificato un grave episodio che ha messo in allarme studenti, personale scolastico e famiglie: un grosso pezzo di controsoffitto si è staccato dal soffitto di uno dei bagni dell’istituto. Fortunatamente, non sono stati registrati feriti, ma l’accaduto ha sollevato forti preoccupazioni sulla sicurezza dell’edificio. In segno di protesta, gli studenti sono scesi in piazza per chiedere un intervento urgente da parte di Città Metropolitana. A seguito di questo grave episodio - spiega il Consigliere Metropolitano - e dopo aver ascoltato gli studenti in protesta questa mattina, ho presentato un’interrogazione formale al Sindaco Metropolitano per ottenere risposte chiare e tempestive sulla vicenda. Studenti e personale scolastico meritano risposte chiare per conoscere le cause effettive del crollo e se vi siano altri spazi dell’istituto a rischio, le tempistiche previste per gli interventi di riparazione. La sicurezza degli studenti deve essere una priorità assoluta. Quanto accaduto al Cannizzaro è un campanello d’allarme che non può essere ignorato. Chiediamo a Città Metropolitana di intervenire immediatamente per garantire l’incolumità di studenti e personale scolastico. La Lega - conclude Colombo - continuerà a seguire con la massima attenzione gli sviluppi della vicenda, affinché venga garantita la sicurezza nelle scuole della Città Metropolitana di Milano.