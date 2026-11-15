Crociata dei sindaci del Castanese: “La nuova linea ferroviaria diventi opportunità”

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Nuova tratta Novara-Malpensa: «Avviati i contatti per avere maggiori dettagli sul servizio e su eventuali possibilità per i Comuni di Castano Primo, Turbigo e Vanzaghello».

La preoccupazione dei pendolari

«Ogni nuovo collegamento ferroviario è sempre notizia lieta e opportunità per tutti, vorrei esprimere altresì preoccupazione per i comuni del Castanese che a quanto pare verranno tagliati fuori, pur transitandoci il treno». A lanciare l’allarme la scorsa settimana era stato un utente che aveva evidenziato come: «L’area del Castanese è tra quelle che più risentono dei disagi correlati a Malpensa (inquinamento atmosferico e acustico in primis) ma, paradossalmente, è quella che ne trae meno benefici, data la mancanza di un collegamento diretto e la oramai consolidata chiusura della “famosa” via Turbighina (per i comuni di Nosate e Turbigo)».

L’iniziativa dei sindaci del Castanese

Una prima risposta a questa preoccupazione diffusa è arrivata però in settimana. Il sindaco di Vanzaghello Arconte Gatti ha infatti spiegato: «Siamo al lavoro per avere un quadro che sia ancor più preciso e dettagliato in merito, pur ricordando e ribadendo che il servizio nasce da un accordo sovra-comunale tra Regione Piemonte e Ferrovienord». In particolare, ha aggiunto, «Sono stati avviati contatti con gli altri due Comuni direttamente interessati (Castano Primo e Turbigo) e assieme ci siamo attivati con le stesse Ferrovienord e con Regione Lombardia, proprio per capire se e cosa si può fare, al fine di venire incontro anche al nostro territorio e ai pendolari delle nostre tre comunità».

Le richieste sul tema del trasporto ferroviario

Contemporaneamente, ha aggiunto, «altro punto cardine sul quale stiamo richiedendo delucidazioni riguardo la gestione della circolazione dei treni ordinari. Con l’aumento delle corse sulla linea per Malpensa, infatti, sarà importante sapere come intendono organizzare il traffico ferroviario per garantire e mantenere l’attuale frequenza dei treni ordinari, evitando che questi subiscano riduzioni o ritardi a causa dell’incremento delle corse».

Mattia Ferrara