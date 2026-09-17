Cri Summer Fest: street food, silent disco e prevenzione

Sabato 26 e domenica 27 settembre 2026 il Comitato di Legnano della Croce Rossa Italiana apre le porte della propria sede di via Ragazzi del ’99 alla cittadinanza per il Cri Summer Fest – La festa di fine estate.

Ad aprire il Cri Summer Fest saranno street food, PizzAut e silent disco

Due giorni dedicati alla musica, allo street food, al divertimento e alla prevenzione, con attività pensate per grandi e piccoli. L’ingresso è libero. La festa si apre sabato sera 26 settembre. Dalle 19 sarà attiva l’area street food gestita dai volontari del Comitato, con griglieria, friggitoria, dolci e servizio bar. Alla serata parteciperà anche PizzAut, presente con il proprio truck: il progetto porterà al Cri Summer Fest la propria esperienza di inclusione sociale attraverso il lavoro. Dalle 21.30 spazio alla silent disco, con tre dj e tre canali musicali tra cui i partecipanti potranno scegliere direttamente dalle proprie cuffie. Le cuffie sono disponibili in numero limitato: è quindi consigliata la prenotazione anticipata tramite Eventbrite.

Domenica Soccorsopoli, Run for Parkinson’s e screening gratuiti

La domenica sarà interamente dedicata alle famiglie, alla prevenzione e alla scoperta del mondo della Croce Rossa. Protagonista della giornata sarà Soccorsopoli, un percorso rivolto a grandi e piccoli per conoscere da vicino le attività quotidiane dei volontari. Tra stand, dimostrazioni e attività pratiche, sarà possibile provare manovre di primo soccorso come la disostruzione delle vie aeree nell’adulto e nel bambino e la rianimazione cardiopolmonare. Ampio spazio sarà riservato anche ai più piccoli, con “Bimbi in ambulanza”, iniziative sulla sicurezza stradale e la possibilità di vedere da vicino i mezzi speciali della Croce Rossa. La giornata prenderà il via già al mattino, dalle 8 alle 12, con la Run for Parkinson’s, corsa e camminata solidale. In contemporanea sarà presente “Rimisuriamoci”, l’iniziativa che offrirà alla popolazione screening gratuiti per la misurazione di pressione arteriosa e glicemia. Anche a pranzo di domenica sarà attivo lo stand street food a cura dei volontari.

Un weekend tra festa e volontariato

Con il Cri Summer Fest, il Comitato di Legnano intende offrire non solo un momento di svago, ma anche un’occasione di incontro con la cittadinanza, per far conoscere le proprie attività e avvicinare adulti e bambini al mondo del volontariato e del primo soccorso.