Cresce l’attesa per il Carnevale: anche a Ravello sarà festa grande

Fervono i preparativi a Ravello, frazione di Parabiago, in vista delle celebrazioni del Carnevale. Celebrazioni che si svolgeranno sabato 21 febbraio, alle 19.30, negli spazi dell’oratorio Don Bosco.

Dalla sfilata all’animazione fino alla cena in compagnia: ecco gli ingredienti della festa

Il lavoro dei volontari della parrocchia Gesù Crocifisso continua senza soste. Il tutto con l’obiettivo di dare continuità alla tradizione offrendo un’occasione di convivialità e un’occasione all’insegna del divertimento. Sarà una grande festa quella in programma per sabato prossimo a partire dalle 19.30 quando prenderà avvio prima la sfilata in maschera, che sarà accompagnata dalla animazione e dalla musica, e poi dalla possibilità per adulti e bambini di cenare insieme.

Le coordinate per partecipare all’iniziativa

Due i menù che verranno proposti agli invitati. Quello per adulti prevede antipasti con salumi e quiche di verdure, pizzoccheri come primo piatto e chiacchiere alla cannella con panna. Previste le bevande, con acqua, vino e caffè, al costo di 25 euro. I bambini potranno invece mangiare una cotoletta di pollo, con patatine, la bibita e il dolce al costo di 10 euro. Le prenotazioni per la serata dovranno essere effettuate entro mercoledì 18 febbraio contattando Francesca al numero 3279747430.