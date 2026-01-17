La Comunità è alla ricerca "di figure di volontari e volontarie che abbiano voglia di dedicare del tempo agli ospiti".

Creatività in Villa Comerio con gli Artigiani del borgo

La Comunità disabili “Villa Comerio” di via Palestro a Busto Arsizio, gestita dalla Cooperativa Codess Sociale, lo scorso giovedì 15 gennaio, ha ospitato alcune delle volontarie dell’associazione di volontariato “Gli Artigiani del borgo” di Legnano.

Insieme hanno realizzato un laboratorio sulla tematica della stagione invernale. Un paio d’ore trascorse all’insegna della creatività e della solidarietà. L’esperienza era già stata proposta, con un ottimo successo, nel febbraio del 2025. E’ possibile visitare il sito degli Artigiani del borgo.

La Comunità cerca volontari

Sottolinea il coordinatore della Comunità disabili Riccardo Freguglia:

“Un caloroso ringraziamento lo rivolgiamo alle artigiane presenti questa mattina e al presidente dell’associazione Ennio Minervino che hanno fatto trascorrere ai ragazzi una mattinata piacevole e ricca”.

La Comunità è alla ricerca “di figure di volontari e volontarie che abbiano voglia di dedicare del tempo agli ospiti”. Per informazioni ci si può rivolgere al 366 774 7924 anche tramite messaggio WhatsApp.