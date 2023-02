Cortocircuito alla caldaia del comune: installata quella sostitutiva

Un cortocircuito, lunedì 13 febbraio 2023, ha mandato in tilt la caldaia del comune di Magenta. Mercoledì 15 febbraio ne è stata installata una sostitutiva.

Nel pomeriggio di lunedì 13 febbraio, un cortocircuito ha messo fuori uso la centrale termica che riscalda il municipio di Magenta, il liceo Salvatore Quasimodo, Casa Giacobbe e il Teatro Lirico. L’intero impianto è andato in blocco, lasciando al freddo impiegati comunali, studenti e rendendo di fatto inutilizzabili il teatro e la sala civica.

I tecnici di Asm, l’azienda partecipata dal Comune di Magenta, sono interventi e hanno constatato che la caldaia non era riparabile. A quel punto, di concerto con i vertici dell’Amministrazione comunale, è stato messo in atto un piano di emergenza, con l’obiettivo di ripristinare nel più breve tempo possibile la fruibilità di tutti gli edifici interessati.

La scelta compiuta è stata quella di installare una caldaia di emergenza "esterna", che consentisse all’impianto di tornare a funzionare in modo efficiente e sicuro.

La caldaia è stata individuata da un fornitore di Cremona e nella giornata di martedì 14 febbraio è partita la complessa operazione logistica di trasporto e posizionamento.

Nella mattina di mercoledì 15 febbraio si sono messe al lavoro le squadre di Asm che hanno provveduto a posizionare la caldaia nel cortile interno del municipio e collegarla a un capiente serbatoio di gasolio. Successivamente, sono stati effettuati i collegamenti ai tubi dell’acqua fredda e calda per verificarne il corretto funzionamento.

Una volta ultimate le verifiche sotto il profilo della sicurezza, alle 17 di mercoledì 15 febbraio l’impianto è stato fatto ripartire e giovedì mattina 16 febbraio tutti gli edifici sono tornati a essere completamente fruibili.

Il vicesindaco Enzo Tenti ha espresso soddisfazione e gratitudine per la rapida soluzione della vicenda:

"Un ringraziamento ad Asm e al settore tecnico del Comune per il rapido intervento di fronte a una emergenza che ha messo in difficoltà dipendenti comunali e studenti del liceo. In tempo record è stata trovata una soluzione temporanea ma efficace e sicura. Ora sino all’arrivo della stagione più calda utilizzeremo questa unità esterna e contemporaneamente lavoreremo alla ripartenza della centrale termica dell’ente, intervento che richiede tempo per allacciamenti e collaudo e che si intende realizzare in un periodo dove non si corra il rischio di lasciare nuovamente senza riscaldamento uffici e liceo".